Кремль планировал быструю войну: в РФ не хватает средств на "спецоперацию" - Жданов

У РФ не хватает средств на войну в Украине / Главред, УНИАН

России сложно находить средства на продолжение войны в Украине. Кремль не рассчитывал на затяжную войну. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.ua.

Таким образом, у России может не остаться средств на продолжение войны.

"То, что говорит Россия — это надо понимать совершенно противоположное. Дело в том, что чем дольше затягивается эта война, тем меньше возможности у РФ по ее проведению. Они не готовились к долговременной войне. И тот ресурс, который они собирают, ежедневно становится меньше", — сказал Олег Жданов.

Напомним, ранее эксперт Михаил Самусь рассказывал о том, что на самом деле Россия не будет воевать в Украине 5-10 лет. Он убежден, что в армии РФ не хватит оружия и боевого духа, чтобы так долго удерживать позиции и проливать кровь на украинской земле.

Самусь считает, что Россия лишь манипулирует Западом, используя заявления о затяжной войне. Таким образом Путин добиться от Европы давления на Украину, чтобы наше государство согласилось на "мирные условия" Кремля.

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Что известно о контрнаступлении

Напомним, украинские войска могут пойти в контрнаступление на юг сразу после того, как накопят достаточно сил. Ожидается, что тогда российские войска потеряют свой наступательный потенциал и истощатся.

Советник Банковой Алексей Арестович ранее сделал прогноз о том, что армия Украины может пойти в контрнаступление на позиции войск РФ ориентировочно в середине лета когда поступят достаточные объемы вооружений от Запада. Поставки оружия в нужном количестве ожидаются не ранее июля.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия России в следующем месяце не сможет проводить наступательные операции, поскольку у нее нет достаточных резервов. ВСУ могут пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от поставок вооружений с Запада.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление однако войска нуждаются в срочных поставках вооружений. Следует убрать преимущество оккупантов в вооружениях. Силы обороны Украины в ближайшие месяцы намерены освободить южные и восточные регионы.

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