Россия манипулирует Западом: Путин не будет воевать в Украине 10 лет - эксперт

Война в Украине продлится не 10 лет, Путин манипулирует Западом / Фото УНИАН, Reuters

Россия шантажирует Запад и Украину разговорами о том, что война, которую развязал Путин, может длиться 5-10 лет. Так считает заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, сообщает ТСН.uа.

Он убежден, что эти заявления являются лишь элементами психологически-информационной операции и ничего общего с реальностью не имеют.

"С одной стороны Путин говорит: завтра вы все замерзнете, а послезавтра умрете с голоду... то есть они очень сильно рассчитывают, что в Европе и США начнется энергетический, экономический и продовольственный кризис, и они будут вынуждены приползти на коленях к Путину. Эти голоса уже раздаются. Европейцы сейчас очень чешут затылок. Все эти сроки о 5-10 годах – это сигналы крупному европейскому бизнесу: если вы не уговорите Украину, то этот кризис будет долго, и вы не избежите этого участия", - сказал Самусь.

Он считает, что Украина получит от партнеров необходимое количество оружия уже в июле. Если оно появится во второй половине июля, тогда масштабное контрнаступление начнется уже в августе.

Если рассматривать вопрос полной деоккупации Донбасса и Крыма, то активная фаза войны может продолжаться до зимы.

"Сейчас путинский режим бросает все свои возможности, чтобы достичь политической цели. Потому что это же, на самом деле, не военные цели. Они сейчас вообще не считают своих потерь, бросая все, что можно. В таком темпе, с такой интенсивностью русская армия долго воевать не сможет. Они, я уверен, надеялись, что буквально в первые часы украинская армия, когда увидит это преимущество в 20 раз (на некоторых направлениях на Донбассе – ред.), сломается, поплывет и начнет массово отступать. Но произошло обратное. Украинская армия продолжает осуществлять очень эффективную мобильную оборону", - говорит Михаил Самусь.

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Эксперт отмечает, сейчас рашисты имеют шансы выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, однако полной уверенности в этом он не имеет. Самусь не исключает, что ситуация на Донбассе может замереть, как на Изюмском направлении. Он подчеркнул, что сейчас темпы наступления оккупантов уменьшаются.

"То же произойдет на Северодонецком, Попаснянском и Лиманском направлениях. Они пытались перекрыть трассу Лисичанск - Бахмут, высаживать десант, но понесли потери. Солдаты уже не будут идти дальше, даже несмотря на указания генералов. Поэтому получится такая же ситуация, как и на Изюмском и Киевском направлениях. А дальше вопрос о западном оружии", - добавил Самусь.

Он убежден, что украинские военные смогут пойти в контрнаступление на юге тогда, когда нам начнет поступать необходимое оружие - HIMARS, MLRS или хотя бы советская авиация.

Что известно о контрнаступлении

Напомним, украинские войска могут пойти в контрнаступление на юг сразу после того, как накопят достаточно сил. Ожидается, что тогда российские войска потеряют свой наступательный потенциал и истощатся.

Советник Банковой Алексей Арестович ранее сделал прогноз о том, что армия Украины может пойти в контрнаступление на позиции войск РФ ориентировочно в середине лета когда поступят достаточные объемы вооружений от Запада. Поставки оружия в нужном количестве ожидаются не ранее июля.

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Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия России в следующем месяце не сможет проводить наступательные операции, поскольку у нее нет достаточных резервов. ВСУ могут пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от поставок вооружений с Запада.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление однако войска нуждаются в срочных поставках вооружений. Следует убрать преимущество оккупантов в вооружениях. Силы обороны Украины в ближайшие месяцы намерены освободить южные и восточные регионы.

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