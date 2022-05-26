"Русский мир" в Украине: Вятрович предложил провести кардинальное "обрезание"

Владимир Вятрович / Главред

Продолжение функционирования УПЦ МП, а также празднование совместно со страной-агрессором исторических дат говорит о том, что Верховная Рада не созрела до кардинального разрыва с "русским миром", заявил народный депутат, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

"Этот парламент избирался еще в 2019 году, в совсем иной атмосфере – атмосфере "какая разница" и желании договариваться с Путиным. 2022 показал совсем другую картину. Общество изменилось, но парламент иногда тормозит изменения, которые должны наступить", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Нардеп считает показательным отношение к инициативе группы депутатов относительно отмены 9 мая как Дня победы: "Мы должны отмечать День победы над нацизмом вместе со всей Европой 8 мая, а День Победы следует пока оставить вакантным для нашей победы над РФ".

Он уверен в том, что такой шаг не расколет украинское общество, а отколет его от российского, и этого не нужно бояться, ведь такой откол от России только пойдет на пользу Украине.

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Ранее Вятрович заявил о том, что процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины должен завершиться.

Нардеп считает, что в окружении президента должны способствовать тому, чтобы в Украине исчезла московская церковь, "которая является не столько религиозной организацией, сколько враждебной агентурой РФ".

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