Владимир Вятрович

21 декабря 2018, 02:17

Историк, писатель, директор "Украинского института национальной памяти".

Вятрович
Владимир Вятрович / УНИАН

Место рождения, образование.

Родился 07 июня 1977 года во Львове (УССР). В 1999 году закончил исторический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко, специальность "история Украины". В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Карьера

Шесть лет, с ноября 2002-го по март 2008-го Вятрович возглавлял "Центр исследований освободительного движения" во Львове. В 2004-м вступил во львовскую молодежную оппозиционную группу "Сопротивление Молодежи". Позже, вместе с другими активистами, вошел в состав общественной организации "Черная Пора".

Читайте также"Россия началась с кражи": Вятрович высказался про аэропорт имени княгини Ольги в РФВ 2005-2006 Вятрович преподавал в "Украинском католическом университете". Разработал первый Украине учебный курс для студентов вузов "Украинское освободительное движение 1920–1950-х годов"  Кроме того, до декабря 2007-го был научным сотрудником ″Института украиноведения имени Ивана Крипякевича″ НАН Украины.

С май 2007-го по январь 2008-го – представитель ″Украинского института национальной памяти″ во Львовской области. С января по октябрь 2008-го – глава архивного отдела "Украинского института национальной памяти" и советник по научно-исследовательской работе главы СБУ Валентина Наливайченко.

Затем, вплоть до марта 2010-го – директор отраслевого государственного архива СБУ. Именнно Вятрович принял решение о рассекречивании секретных документов КГБ УССР и организовал открытый интернет-доступ к ним.

В 2010-2011 он трудился в "Украинском научном институте" Гарвардского университета.

Вятрович принимал активное участие в протестах Евромайдана, неоднократно выступая со сцены на Майдане Независимости, призывая к активным действиям против президента Януковича и тогдашних властей Украины, а также водил колонну митингующих на блокирование зданий в правительственном квартале и здание Верховной Рады.

С 25 марта 2014-го  и по нынешний день Вятрович трудится на посту главы ″Украинского института национальной памяти″.

Писательская деятельность  

Из-под пера Вятровича вышли книги "Сотенний "Бурлака" (2000), "Рейди УПА теренами Чехословаччини" (2001), "Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи" (2006), "Друга польсько-українська війна. 1942–1947" (2011, 2012), "Історія з грифом "Секретно"" (2011), "Історія з грифом "Секретно". Нові сюжети" (2012), "За лаштунками "Волині-43". Невідома польсько-українська війна" (2016). Книги "Армія безсмертних. Повстанські світлини" (2002),  "Українська Повстанська Армія. Історія нескорених" (2007, 2008, 2011), "Право на правду. Практичний порадник із доступу до архівів" (2012) были написаны им в соавторстве.

Критика и скандалы

За свою деятельность в качестве ученого и писателя Вятрович подвергался критике со стороны российских, польских и американских исследователей. Они вменяют ему политическую ангажированность во время освещения деятельности ″Организации украинских националистов″ и Украинской повстанческой армии, а также в злоупотреблении патриотической риторикой и игнорировании некоторых фактов.

Читайте такжеВятрович объяснил, может ли Украина претендовать на КубаньРабота Вятровича во главе УИНП также подвергалась критике. Именно он был одним из наиболее активных пропагандистов осуществления в Украине политики декоммунизации (очищение публичного пространства от тоталитарной символики времен СССР, уход от советского прошлого и его переосмысление). Вятрович неоднократно заявлял о том что в стране не стоит праздновать 8 Марта (Международный женский день), Первомай и 9 Мая (День Победы). Кроме того, именно директор УИНП внедрил в украинский общественный дискурс понятие "шупалец русского мира" как результатов многолетней культурной экспансии России в Украине. Как наиболее яркие примеры таких "шупалец" Вятрович назвал творчество писателя Михаила Булгакова, актера и барда Владимира Высоцкого, а также рок-музыканта/фронтмена группы "Кино" Виктора Цоя.

Семья

Супруга – Ярина Ясиневич. Сын Юрий (2016 г.р).

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СБУ архив ОУН УПА КГБ декоммунизация Владимир Высоцкий Виктор Цой Михаил Булгаков Владимир Вятрович УИНП Украинский институт национальной памяти
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