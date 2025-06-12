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Нужно ли восстанавливать Донбасс: экономист спрогнозировал судьбу региона

Анна Ярославская
12 июня 2025, 02:51
16
Угольная энергетика – это энергетика прошлого. Кроме того, большинство угольных шахт затоплены оккупантами.
Андрей Новак, шахта, шахтеры
"ДНР" уже затопила большинство угольных шахт / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Стоит ли восстанавливать Донбасс как Донецкий угольный бассейн
  • Как обеспечить экономическое развитие региона

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что нет смысла восстанавливать предприятия, существовавшие на Донбассе, в том виде, в котором они были, поскольку на большинстве из них было старое советское оборудование. При этом Донбасс все равное имеет перспективу - экономическую, социальную, культурную и спортивную.

Как объяснил эксперт во время чата на Главреде угольная энергетика – это энергетика прошлого.

"К тому же, российская оккупационная власть, которая пришла в Донецк, то есть "ДНР", уже затопила большинство угольных шахт. И теперь там другая опасность – вредные вещества, которые попали в грунтовые воды. Региону нанесен огромный экологический ущерб. Поэтому восстанавливать Донбасс как Донецкий угольный бассейн не стоит", - считает он.

По мнению экономиста, следует восстанавливать те предприятия, где было более-менее современное оборудование, а на месте тех предприятий, где было устаревшее оборудование – строить новые, с современным и высокотехнологичным оборудованием.

"При этом следует стараться производить готовую продукцию с максимальной добавленной стоимостью, а не просто добывать уголь и продавать его. Задача – производить на своих предприятиях и на своей территории продукцию с максимальной добавленной стоимостью. Ведь тогда будет экономическое развитие, которое позволит обеспечить высокие социальные стандарты. Именно так работает экономика", - объяснил Новак.

Он добавил, что если экономика работает плохо, то плохо финансируются армия, образование, медицина, культура, спорт и тому подобное.

"Прямая взаимосвязь: какое состояние экономики – такой уровень жизни людей и страны в целом", - резюмировал Новак.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак рассказал, сколько лет российская экономика позволит Путину воевать, а также что будет с ценами на продукты и тарифами в Украине до конца 2025 года:

Послевоенное восстановление Украины

Как писал Главред, еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Офисе президента говорили, что для восстановления оккупированных территорий Донбасса Украине необходимо около 10 миллиардов долларов. Кроме того, затраты на разминирование всего Донбасса могли превысить 800 млн долларов.

В феврале 2025 года стало известно, что Россия готова разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны. В то же время Кремль настаивает, чтобы часть средств была направлена на территории, которые она контролирует.

В мае 2025 года экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что вопрос будущего разрушенных войной украинских городов остается открытым и болезненным. Ситуацию осложняет чрезвычайно высокая концентрация взрывоопасных предметов в этих городах - на квадратный метр их критически много.

Отметим, в мае Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США.

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Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году был избран проректором Европейского университета.

29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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