Украина подписала соглашение с США: СМИ объяснили, почему это важно для экономики

Соглашение открывает возможности для американских компаний работать на украинском ресурсном рынке.

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Документ предусматривает совместные проекты в добыче ресурсов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Читайте в материале:

Как будет работать фонд и кто принимает решения

Какие гарантии получает Украина по соглашению

Почему документ важен для долгосрочного восстановления

Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики. Об этом сообщила на своей странице в Facebook министр экономики Юлия Свириденко.

"Мы сформировали версию соглашения, предусматривающего взаимовыгодные условия для обоих государств. Это Соглашение, в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала", - говорится в сообщении. видео дня

Что предусматривает соглашение

Контроль остается за Украиной. Все природные ресурсы на территории Украины и в ее территориальных водах остаются в собственности государства. Право на добычу недр, включая критические материалы, нефть и газ, определяет исключительно Украина.

Все природные ресурсы на территории Украины и в ее территориальных водах остаются в собственности государства. Право на добычу недр, включая критические материалы, нефть и газ, определяет исключительно Украина. Фонд учреждается на паритетных условиях. Структура собственности - 50/50. Ни одна сторона не имеет преимущественного голоса: управление будет осуществляться совместно, что гарантирует равноправное партнерство.

Структура собственности - 50/50. Ни одна сторона не имеет преимущественного голоса: управление будет осуществляться совместно, что гарантирует равноправное партнерство. Сохранение государственной собственности. Приватизация или управление государственными компаниями, такими как "Укрнафта" или "Энергоатом", не предусматриваются. Они остаются в собственности государства.

Приватизация или управление государственными компаниями, такими как "Укрнафта" или "Энергоатом", не предусматриваются. Они остаются в собственности государства. Без долговой нагрузки. Соглашение не содержит положений о долговых обязательствах Украины перед США. Сотрудничество предусматривает взаимовыгодный экономический рост обеих стран.

Соглашение не содержит положений о долговых обязательствах Украины перед США. Сотрудничество предусматривает взаимовыгодный экономический рост обеих стран. Соответствие законодательству. Документ не противоречит Конституции Украины или ее международным обязательствам, в частности евроинтеграционному курсу. Его должна ратифицировать Верховная Рада, а законодательные изменения будут точечными - только в Бюджетный кодекс.

Документ не противоречит Конституции Украины или ее международным обязательствам, в частности евроинтеграционному курсу. Его должна ратифицировать Верховная Рада, а законодательные изменения будут точечными - только в Бюджетный кодекс. Источники наполнения Фонда. 50% доходов от новых лицензий в области добычи нефти, газа и критических материалов, которые поступят в бюджет после создания Фонда, будут направляться в него. Ресурсы от уже действующих проектов не учитываются.

50% доходов от новых лицензий в области добычи нефти, газа и критических материалов, которые поступят в бюджет после создания Фонда, будут направляться в него. Ресурсы от уже действующих проектов не учитываются. Инвестиции без налогов. Взносы и доходы Фонда не облагаются налогами ни в Украине, ни в США - это стимулирует максимальный эффект от инвестирования.

Взносы и доходы Фонда не облагаются налогами ни в Украине, ни в США - это стимулирует максимальный эффект от инвестирования. Совместное принятие решений. Украина и США вместе будут определять, в какие именно проекты будут направляться средства - речь идет о добыче, инфраструктуре и переработке ресурсов. При этом Фонд может инвестировать исключительно в Украину.

Украина и США вместе будут определять, в какие именно проекты будут направляться средства - речь идет о добыче, инфраструктуре и переработке ресурсов. При этом Фонд может инвестировать исключительно в Украину. Первые 10 лет - без распределения доходов. На начальном этапе все доходы Фонда будут направляться исключительно на инвестиции и восстановление Украины.

На начальном этапе все доходы Фонда будут направляться исключительно на инвестиции и восстановление Украины. Технологическая поддержка. Через агентство DFC правительство США поможет привлекать не только средства, но и новейшие технологии и инновации из других стран-партнеров, включая ЕС.

Соглашение о минералах - новости

Как сообщал Главред, сегодня стало известно, что Украина готова подписать соглашение с США по природным ресурсам уже в ближайшие дни.

Ранее в этом году попытка подписания соглашения сорвалась из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом и вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Белом доме. Впоследствии Зеленский встречался с американским лидером в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска.

Также президент США Дональд Трамп считает, что одного лишь соглашения о добыче полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом недостаточно для возобновления военной помощи Украине, сообщает NBC News. По данным источников, Трамп требует изменения позиции Владимира Зеленского относительно мирных переговоров, включая уступки территорий в пользу России.

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Кто такая Юлия Свириденко? Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

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