Кабмин согласовал условия сделки с США: прибыли будут инвестировать в экономику

Правительство сформулировали пять ключевых принципов, которые должны обеспечить прозрачность и совместимость с курсом на ЕС.

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Официально утвердили принципы будущего соглашения / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

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Как будет работать фонд и кто им будет руководить

Почему США станут стратегическим инвестором Украины

Какие гарантии получит украинская экономика

Правительство Украины приняло все необходимые решения для подписания соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщил Премьер-министр в своем Telegram-канале.

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В центре договоренностей - пять основных принципов

Равноправие: фонд будет работать на условиях 50/50, а обе стороны будут иметь равные права голоса.

Сохранение контроля: Украина будет сохранять полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Инвестиции вместо долгов: соглашение не предусматривает никаких долговых обязательств.

Гарантированные инвесторы и закупки: фонд будет инвестировать в проекты с гарантией коммерческих закупок по принципу "бери или плати".

Совместимость с евроинтеграцией: соглашение не будет создавать преград на пути к членству Украины в ЕС.

"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", - отметил глава правительства.

Инвестиционный фонд будет формироваться за счет взносов обеих стран, а вся прибыль будет реинвестирована исключительно в украинскую экономику.

Редкоземельные материалы / Инфографика: Главред

Соглашение о минералах - новости

Как сообщал Главред, сегодня стало известно, что Украина готова подписать соглашение с США по природным ресурсам уже в ближайшие дни.

Ранее в этом году попытка подписания соглашения сорвалась из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом и вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Белом доме. Впоследствии Зеленский встречался с американским лидером в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска.

Также президент США Дональд Трамп считает, что одного лишь соглашения о добыче полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом недостаточно для возобновления военной помощи Украине, сообщает NBC News. По данным источников, Трамп требует изменения позиции Владимира Зеленского относительно мирных переговоров, включая уступки территорий в пользу России.

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