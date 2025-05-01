Кабмин согласовал условия сделки с США: прибыли будут инвестировать в экономику

Читайте в материале:
- Как будет работать фонд и кто им будет руководить
- Почему США станут стратегическим инвестором Украины
- Какие гарантии получит украинская экономика
Правительство Украины приняло все необходимые решения для подписания соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщил Премьер-министр в своем Telegram-канале.
В центре договоренностей - пять основных принципов
- Равноправие: фонд будет работать на условиях 50/50, а обе стороны будут иметь равные права голоса.
- Сохранение контроля: Украина будет сохранять полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
- Инвестиции вместо долгов: соглашение не предусматривает никаких долговых обязательств.
- Гарантированные инвесторы и закупки: фонд будет инвестировать в проекты с гарантией коммерческих закупок по принципу "бери или плати".
- Совместимость с евроинтеграцией: соглашение не будет создавать преград на пути к членству Украины в ЕС.
"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", - отметил глава правительства.
Инвестиционный фонд будет формироваться за счет взносов обеих стран, а вся прибыль будет реинвестирована исключительно в украинскую экономику.
Соглашение о минералах - новости
Как сообщал Главред, сегодня стало известно, что Украина готова подписать соглашение с США по природным ресурсам уже в ближайшие дни.
Ранее в этом году попытка подписания соглашения сорвалась из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом и вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Белом доме. Впоследствии Зеленский встречался с американским лидером в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска.
Также президент США Дональд Трамп считает, что одного лишь соглашения о добыче полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом недостаточно для возобновления военной помощи Украине, сообщает NBC News. По данным источников, Трамп требует изменения позиции Владимира Зеленского относительно мирных переговоров, включая уступки территорий в пользу России.
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Что известно о Кабинете Министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
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