Обновленная версия договора о ресурсах призвана вытеснить Европу из Украины - СМИ

Администрация Трампа требует "права первого предложения" по инвестициям.

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Обсуждение деталей соглашения продолжается / коллаж: Главред, фото: скрин с видео, depositphotos.com/ua

Кратко:

Сейчас обсуждение деталей соглашения продолжается

Украина, скорее всего, ответит на документ США собственными поправками

Обновленная версия соглашения об украинских полезных ископаемых свидетельствует о намерении руководства США прибрать к рукам Америки все украинские ресурсы и заблокировать доступ к ним для Европы. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно черновику документа, который получили журналисты, администрация Трампа требует "права первого предложения" по инвестициям во все инфраструктурные и добывающие проекты в рамках соглашения о партнерстве с Украиной.

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"Если его принять, соглашение о партнерстве даст США огромные полномочия контролировать инвестиции в Украину в проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, добычу нефти, газа и других важнейших полезных ископаемых. Это означало бы беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы именно тогда, когда она пытается присоединиться к ЕС", - пишет Bloomberg.

Свое право на такие роскошные условия администрация Трампа обосновывает военной и финансовой помощью Украине за время полномасштабного российского вторжения.

Сейчас обсуждение деталей соглашения продолжается, и окончательная версия проекта может существенно отличаться от текущей. Украина, скорее всего, ответит на документ США собственными поправками на этой неделе, сообщил Bloomberg информированный собеседник.

Согласно текущему проекту документа, США будут назначать трех из пяти членов правления совместным инвестиционным фондом, что даст США фактический контроль над фондом.

Правительство в Киеве должно будет вкладывать в фонд 50% своих доходов от всех новых проектов по добыче природных ресурсов и инфраструктурных проектов. В документе указано, что США будут иметь право на всю прибыль плюс 4% годовой прибыли, пока не вернут все расходы на помощь Украине с 2022 года.

Украина будет обязана подать все инвестиционные проекты в фонд на проверку. Киеву будет запрещено предлагать отклоненные проекты другим сторонам на "материально лучших" условиях как минимум в течение года.

Кроме того, согласно проекту, правительство США будет иметь право покупать украинские металлы, полезные ископаемые, нефть и газ на коммерческих условиях опережая других покупателей, независимо от того, финансировал ли фонд этот конкретный проект.

Соглашение, которое не имеет ограничений по времени, также запрещает Киеву продавать важные полезные ископаемые странам, которые являются "стратегическими конкурентами" США.

Сделка по минералам с США - последние новости

Как писал Главред, 14 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина завершила переговоры с США по соглашению о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов. Киев готов подписать документ в любой момент.

20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" подпишет соглашение с Украиной о редкоземельных минералах. Он подчеркнул, что у США "все очень хорошо" в отношениях как с Украиной, так и с Россией.

Тем временем министр энергетики США Крис Райт заявил, что США могут взять под свое управление украинские АЭС, чтобы способствовать завершению войны.

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