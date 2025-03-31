"Аристократично красива": Кристина Орбакайте удивила видом 13-летней дочери

Дочь Кристины Орбакайте уже выше мамы.

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Кристина Орбакайте показала свою дочь / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кристина Орбакайте поздравила дочь с праздником

Певица опубликовала ее свежие снимки

Российская певица Кристина Орбакайте, которая публично не осудила террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в США, поздравила свою дочь Клавдию Земцову с днем рождения.

На своей странице в соцсетях певица опубликовала фото Клавдии в честь ее 13-летия.

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"С днем рождения, Клавочка! 13 лет — теперь официально тинейджер", — написала Кристина.

На снимках Клавдия позировала с макияжем, маникюром и в интересных луках. Поклонники артистки также поздравили девочку и написали множество комментариев, отметив, что она словно модель.

Дочь Кристины Орбакайте празднует 13-летие / фото: скрин instagram.co, Кристина Орбакайте

"Аристократично красива! Графиня Земцова!";

"Это будущая модель!";

"Какая хорошенькая!" - написали подписчики.

Сейчас Клавдия вместе с родителями живет в США, где учится в частной школе и имеет персонального водителя.

Клавдия выросла настоящей моделью / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

"Папа ее постоянно обнимает, целует, на руках носит. У них безусловная связь, любовь, он с ней много времени проводит. А я самый строгий человек в семье оказываюсь, потому что приезжаю и проверяю уроки", — недавно рассказывала Кристина Орбакайте.

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Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, певица Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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