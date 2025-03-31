"Аристократично красива": Кристина Орбакайте удивила видом 13-летней дочери

Кратко:
- Кристина Орбакайте поздравила дочь с праздником
- Певица опубликовала ее свежие снимки
Российская певица Кристина Орбакайте, которая публично не осудила террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в США, поздравила свою дочь Клавдию Земцову с днем рождения.
На своей странице в соцсетях певица опубликовала фото Клавдии в честь ее 13-летия.
"С днем рождения, Клавочка! 13 лет — теперь официально тинейджер", — написала Кристина.
На снимках Клавдия позировала с макияжем, маникюром и в интересных луках. Поклонники артистки также поздравили девочку и написали множество комментариев, отметив, что она словно модель.
"Аристократично красива! Графиня Земцова!";
"Это будущая модель!";
"Какая хорошенькая!" - написали подписчики.
Сейчас Клавдия вместе с родителями живет в США, где учится в частной школе и имеет персонального водителя.
"Папа ее постоянно обнимает, целует, на руках носит. У них безусловная связь, любовь, он с ней много времени проводит. А я самый строгий человек в семье оказываюсь, потому что приезжаю и проверяю уроки", — недавно рассказывала Кристина Орбакайте.
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Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, певица Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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