Кристина Орбакайте внезапно показалась на сцене в РФ - детали

Кристина Орбакайте удивила своим поступком.

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Кристина Орбакайте - выступление в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

Кристина Орбакайте поделилась архивным видео

Певица продолжает жить в США

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказалась о террористическом вторжении РФ в Украину, опубликовала видео со сцены в стране-оккупанте.

Видео появилось на одной из страниц с музыкальными роликами в соцсетях, а певица перепостила его себе.

видео дня

На кадрах артистка исполнила песню "Перелетная птица" в эфире одного из росшоу, видимо, видео оказалось архивным.

Кристина Орбакайте на сцене в РФ / фото: скрин instagram.com, Кристина Орбакайте

Отметим, Орбакайте в 2022 году уехала с мужем и дочерью жить в США, но иногда возвращалась в РФ и даже выступала там. Затем ее концерты начали массово отменять, ведь россияне хотели услышать четкую позицию Кристины.

Кристина Орбакайте с мужем и дочерью / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Все же в 2024 году певица заявила, что не собирается выступать в стране-оккупанте и теперь она дает концерты по всему миру. Что интересно, старший сын артистки Никита Пресняков и его жена Алена Краснова также уехали жить в США в 2022 году, но ранее он засветился в РФ, где гостевал у своего отца-путиниста Владимира Преснякова и ездил с его семьей на отдых.

Никита Пресняков с женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

А вот средний сын Орбакайте Дени Байсаров отказался уезжать и продолжает развивать свой бизнес в стране-террористе.

Дени Байсаров не захотел уезжать из РФ / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

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Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, певица Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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