"И без концертов в Кремлевском": Кристина Орбакайте удивила поступком

Кратко:
- Кристина Орбакайте проводит весенние каникулы с семьей
- Певица показала прогулку в Вене
Российская певица Кристина Орбакайте, которая публично так и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но отказалась выступать в стране-оккупанте, сейчас в Вене.
Как стало известно из соцсетей артистки, отправилась она туда вместе с мужем и дочерью.
Орбакайте опубликовала видео с родными, сделанное во время прогулки по городу.
"Весенние каникулы продолжаем в Вене", — написала певица.
Поклонники сразу же отреагировали на публикацию и написали множество комментариев.
"И жизнь прекрасна. И без концертов в Кремлевском";
"Дочь уже выше мамы";
"Какие вы классные! Прекрасная семья!" - отметили фанаты.
Напомним, у Кристины трое детей – сын Никита и дочь Клавдия живут в США с начала войны в Украине, а вот сын Дени остался в РФ, где развивает свой бизнес.
Также стоит отметить, что в 2023 году Орбакайте все же прилетала в страну-террориста и показалась на фестивале "Песня года", но позже все ее запланированные концерты в РФ отменили.
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Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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