"И без концертов в Кремлевском": Кристина Орбакайте удивила поступком

Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками, где она сейчас находится.

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Кристина Орбакайте отдыхает в Вене / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кристина Орбакайте проводит весенние каникулы с семьей

Певица показала прогулку в Вене

Российская певица Кристина Орбакайте, которая публично так и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но отказалась выступать в стране-оккупанте, сейчас в Вене.

Как стало известно из соцсетей артистки, отправилась она туда вместе с мужем и дочерью.

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Орбакайте опубликовала видео с родными, сделанное во время прогулки по городу.

"Весенние каникулы продолжаем в Вене", — написала певица.

Кристина Орбакайте с мужем / фото: скрин instagram.com, Кристина Орбакайте

Поклонники сразу же отреагировали на публикацию и написали множество комментариев.

"И жизнь прекрасна. И без концертов в Кремлевском";

"Дочь уже выше мамы";

"Какие вы классные! Прекрасная семья!" - отметили фанаты.

Напомним, у Кристины трое детей – сын Никита и дочь Клавдия живут в США с начала войны в Украине, а вот сын Дени остался в РФ, где развивает свой бизнес.

Кристина Орбакайте с дочерью и мужем / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Также стоит отметить, что в 2023 году Орбакайте все же прилетала в страну-террориста и показалась на фестивале "Песня года", но позже все ее запланированные концерты в РФ отменили.

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Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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