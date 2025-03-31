Будут искуплены грехи: что нужно сделать 1 апреля, приметы

Что нельзя делать 1 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней.

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Что нельзя делать 1 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день гремит гром

О чем нельзя думать в этот день

Чем нужно повесить над дверью 1 апреля

1 апреля церковь почитает память преподобной Марии Египетской. Как сообщает Главред, в 12 она ушла из родительского дома и стала вести порочную жизнь. Так она жила целых 17 лет. Однажды она поехала в Иерусалим ради интереса и новых ощущений. Там она войти в церковь, но не смогла. Ее не пустила внутрь какая-то невидимая сила. Она осознала, что все из-за её грехов и расплакалась.

Мария увидела икону Божией Материи стала просить не отвергать её. После этого она смогла пойти в церковь и попросила перед иконой наставить её на путь спасения. Тогда она услышала голос, который призвал её идти за Иордан и найти там покой для души. Из храма она вышла совсем другим человеком.

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Мария направилась к реке и переправилась на другую сторону, чтобы поселиться в пустыне. Там она провела в уединении, после и молитве целых 50 лет. Незадолго до смерти она встретила святого Зосима, которому поведала о своей жизни.

Что можно делать 1 апреля

В этот день нужно помолиться. У святой Марии можно покаяться женщинам, просят дать сил справиться с грехами.

В этот день нужно вымыть входную дверь и повесить на нее подкову. Предки верили, что это защити дом от зла и нечисти.

В этот день нужно заняться домашними делами. Можно постирать и убрать. Это очистит дом от негатива.

В этот день нужно выбрать одежду для праздника Пасхи. Вещи стоит подготовить и отложить до праздника.

Что нельзя делать 1 апреля

1. Нельзя 1 апреля плакать и думать о плохом. Иначе в этом году придется сильно и часто горевать.

2. Нельзя 1 апреля путешествовать. День считается неблагоприятным для подобного.

3. Нельзя 1 апреля лениться и бездельничать.

4. Нельзя 1 апреля убивать пауков. Это считается большим грехом.

5. Нельзя 1 апреля ходить в грязной и изношенной одежде. Предки верили, что иначе могут начать проблемы со здоровьем.

Приметы 1 апреля

Если в этот день зацвела верба, то уже можно выставлять на пасеке улья.

Если в этот день расцвели ранние яблони, то заморозков больше не будет.

Если в этот день муравьи строят высокие муравейники, то лето будет холодным.

Если в этот день гремит гром, то лето будет теплым.

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