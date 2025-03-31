Будут искуплены грехи: что нужно сделать 1 апреля, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день гремит гром
- О чем нельзя думать в этот день
- Чем нужно повесить над дверью 1 апреля
1 апреля церковь почитает память преподобной Марии Египетской. Как сообщает Главред, в 12 она ушла из родительского дома и стала вести порочную жизнь. Так она жила целых 17 лет. Однажды она поехала в Иерусалим ради интереса и новых ощущений. Там она войти в церковь, но не смогла. Ее не пустила внутрь какая-то невидимая сила. Она осознала, что все из-за её грехов и расплакалась.
Мария увидела икону Божией Материи стала просить не отвергать её. После этого она смогла пойти в церковь и попросила перед иконой наставить её на путь спасения. Тогда она услышала голос, который призвал её идти за Иордан и найти там покой для души. Из храма она вышла совсем другим человеком.
Мария направилась к реке и переправилась на другую сторону, чтобы поселиться в пустыне. Там она провела в уединении, после и молитве целых 50 лет. Незадолго до смерти она встретила святого Зосима, которому поведала о своей жизни.
Что можно делать 1 апреля
- В этот день нужно помолиться. У святой Марии можно покаяться женщинам, просят дать сил справиться с грехами.
- В этот день нужно вымыть входную дверь и повесить на нее подкову. Предки верили, что это защити дом от зла и нечисти.
- В этот день нужно заняться домашними делами. Можно постирать и убрать. Это очистит дом от негатива.
- В этот день нужно выбрать одежду для праздника Пасхи. Вещи стоит подготовить и отложить до праздника.
Что нельзя делать 1 апреля
1. Нельзя 1 апреля плакать и думать о плохом. Иначе в этом году придется сильно и часто горевать.
2. Нельзя 1 апреля путешествовать. День считается неблагоприятным для подобного.
3. Нельзя 1 апреля лениться и бездельничать.
4. Нельзя 1 апреля убивать пауков. Это считается большим грехом.
5. Нельзя 1 апреля ходить в грязной и изношенной одежде. Предки верили, что иначе могут начать проблемы со здоровьем.
Приметы 1 апреля
- Если в этот день зацвела верба, то уже можно выставлять на пасеке улья.
- Если в этот день расцвели ранние яблони, то заморозков больше не будет.
- Если в этот день муравьи строят высокие муравейники, то лето будет холодным.
- Если в этот день гремит гром, то лето будет теплым.
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