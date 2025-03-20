"Очень скоро": Трамп сказал, когда подпишет соглашение о редкоземельных металлах

Трамп подчеркнул, что у США "все очень хорошо" в отношениях как с Украиной, так и с РФ.

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Трамп сделал заявление про сделку о полезных ископаемых Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Кратко:

Соглашение по редкоземельным металлам представляют огромную ценность

Трамп демонстрирует оптимизм по поводу окончания войны

В четверг, 20 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" подпишет соглашение с Украиной о редкоземельных минералах. Об этом пишет CNN.

Трамп подчеркнул, что у США "все очень хорошо" в отношениях как с Украиной, так и с Россией.

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"Одно из того, что мы делаем, это подписание в ближайшее время соглашения с Украиной по редкоземельным металлам, которые представляют огромную ценность", – сказал Трамп.

Демонстрируя оптимизм по поводу окончания войны, Трамп сослался на недавние телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я верю, что мы это сделаем. Посмотрим, что будет", – сказал он о мирном соглашении.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Белый дом "вышел за рамки экономической сделки по минералам", отмечает CNN. Она сказала, что ситуация уже находится "в состоянии мира", в состоянии частичного прекращения огня и движется к полному прекращению огня и долгосрочному миру.

Позже, когда ее спросили, что означает выход за рамки, Ливитт ответила сделка по минералам была "первым набором рамок", а теперь США сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении.

Инфографика: Главред

Переговоры Трампа с Зеленским - последние новости

Напомним, 19 марта Трамп провел первые переговоры с Зеленским после скандала в Белом доме. Трамп заявил о "хорошем разговоре" с президентом Украины Владимиром Зеленским и отметил, что детали переговоров будут раскрыты в ближайшее время.

Позже в СМИ узнали детали разговора Зеленского с Трампом. Зеленский и Трамп обсудили частичное прекращение огня и удары по энергетической инфраструктуре.

После этого в Белом доме рассказали о "фантастическом разговоре" Трампа с Зеленским. Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд.

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