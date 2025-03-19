В Белом доме рассказали о 'фантастическом разговоре' Трампа с Зеленским

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- В Белом доме заявили о "фантастическом разговоре" Трампа с Зеленским
- Президент Украины неоднократно поблагодарил США и Трампа за поддержку
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели "фантастический телефонный разговор", говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца.
"Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта. Встреча высокопоставленных должностных лиц обеих стран значительно помогла в продвижении к прекращению войны", - сказано в сообщении на сайте Белого дома.
Отмечается, что Зеленский поблагодарил за поддержку Соединенных Штатов, особенно за предоставление Украине ракет Javelin, которые президент Трамп первым предоставил, и за его усилия по достижению мира.
"Лидеры согласились, что Украина и Америка продолжат работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны, и что под руководством президента Трампа может быть достигнут прочный мир", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Трамп полностью проинформировал Зеленского о своем разговоре с Владимиром Путиным и о ключевых обсуждаемых вопросах.
"Они рассмотрели ситуацию в Курске (в Курской области, - ред.) и договорились о тесном обмене информацией между своими оборонными штабами по мере развития ситуации на поле боя", - уточняется в сообщении.
Два лидера также договорились о частичном прекращении огня в сфере энергетики, а технические группы встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня, что может стать первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности.
"Президенты поручили своим командам двигаться вперед с техническими вопросами, связанными с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Президенты поручили своим советникам и представителям выполнить эту работу как можно быстрее. Президенты подчеркнули, что на дальнейших встречах команды могут договориться по всем необходимым аспектам продвижения к прочному миру и безопасности", - сказано в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения.
Напомним, ранее стали известны детали разговора Зеленского с Трампом. Президенты обсудили частичное прекращение огня и удары по энергетической инфраструктуре.
Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.
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Кто такой Марко Рубио
Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.
В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.
Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.
Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.
"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.
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