Зеленский согласился прекратить удары по энергетике РФ - Bloomberg

Зеленский и Трамп обсудили частичное прекращение огня и удары по энергетической инфраструктуре.

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Зеленский согласился прекратить удары по энергетике РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам РФ и обсудил возможность частичного прекращения огня во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Как рассказал собеседник издания, разговор между Зеленским и Трампом длился более часа или около часа. Одним из ключевых вопросов, который обсудили главы государств, было частичное прекращение огня, в частности по энергетическим и инфраструктурным объектам.

По словам инсайдера, эффективное прекращение огня возможно лишь при условии, что обе стороны дадут на это согласие. Ранее президент Трамп и президент России Владимир Путин согласовали прекращение ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней, однако обстрелы продолжались.

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В издании отметили, что президент Зеленский согласился не наносить "поспешных ударов" по российским энергетическим объектам, что стало первым шагом к реализации частичного прекращения огня.

Кроме этого, Трамп и Зеленский согласились работать "над дальнейшим расширением режима прекращения огня". Эта тема уже поднималась во время переговоров Трампа с Путиным накануне.

Согласно официальному заявлению Белого дома, обсуждение более широкого прекращения огня должны начаться немедленно. Пока остается непонятным, готова ли Россия выполнять свою часть договоренностей, учитывая нарушение заявленного перемирия.

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