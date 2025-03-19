Трамп провел первые переговоры с Зеленским после скандала в Белом доме: что известно

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/ Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

После телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным 18 марта 2025 года, во время которого была достигнута договоренность о 30-дневном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины, президент Украины Владимир Зеленский 19 марта провел телефонные переговоры с президентом Трампом.

Этот разговор состоялся на фоне продолжения российских атак на украинские объекты, что вызвало беспокойство относительно соблюдения Россией взятых на себя обязательств.

О деталях переговоров сообщил президент США Дональд Трамп в своей заметке в социальной сети Truth Social.

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"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился примерно один час. Значительная часть разговора основывалась на вчерашнем разговоре с президентом Путиным с целью согласования запросов и потребностей России и Украины. Мы находимся на правильном пути, и я попрошу Государственного секретаря Марко Рубио и Советника по вопросам национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время", - написал он.

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