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"Нужно заставить делать правильные вещи": Трамп назвал цель ссоры с Зеленским в Белом доме

Анна Ярославская
18 марта 2025, 07:19
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Президент США признался, что спор в Овальном кабинете был элементом давления.
Трамп, Зеленский
Трамп прокомментировал конфликт с Зеленским в Овальном кабинете / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главные тезисы Трампа:

  • После сцены в Белом доме Украина делает "правильные вещи"
  • Временное прекращение военной помощи США не повлияло на фронт

Конфликт с Владимиром Зеленским во время его визита в Белый дом был частью стратегии давления на Украину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Нам нужно было заставить Украину делать правильные вещи. Это была не простая ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения, достичь прекращения огня, а затем и мирного соглашения", - сказал президент США во время общения с журналистами 17 марта.

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Трамп добавил, что в войне в Украине убивают много людей и выразил убеждение, что сделал все правильно.

Кроме того, отвечая на вопрос о прекращении поставок оружия и разведданных Украине, Трамп заявил, что это решение не имело никаких последствий для украинской армии в Курской области России.

"Нет, нет, совсем нет. Совсем наоборот, я думаю, это было оценено, и мы должны понимать, и вы должны понимать, что если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь – это человечность. Я вмешиваюсь ради человечности, потому что там гибнет много людей".

Отметим, ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ссора в Овальном кабинете была незапланированной. По его словам, ситуация обострилась после его попытки ответить на вопрос журналиста, который он счел несправедливым.

"Иногда Трамп обращается ко мне во время пресс-конференций, поэтому нужно быть начеку. Я просто хотел ответить на вопрос. Но что-то в моем ответе вызвало бурную реакцию. Вы знаете, Зеленский просто разозлился из-за этого, и все разгорелось с этого момента", - пояснил Вэнс.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Конфликт между Трампом и Зеленским

Как писал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.

3 марта Трамп обвинил украинского президента в неуважении во время встречи в Овальном кабинете и заявил, что Зеленскому стоит быть более благодарным США за поддержку.

4 марта президент президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.

5 марта во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что "получил важное письмо от президента Зеленского", и добавил, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир".

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