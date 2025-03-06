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"Вина - на Трампе и Вэнсе": эксперт сказал, почему ссора с Зеленским навредила США

Руслана Заклинская
6 марта 2025, 01:03
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Европа поддержала Зеленского, поскольку Ди Вэнс уже успел оскорбить европейских лидеров в Мюнхене, отметил Тарас Загородний.
'Вина - на Трампе и Вэнсе': эксперт сказал, почему ссора с Зеленским навредила США
Почему спор Трампа с Зеленским навредил не Украине, а США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Загороднего:

  • Конфликт между Трампом, Вэнсом и Зеленским больше навредил США
  • Спор усилил поддержку Украины в Европе
  • Трамп может использовать ситуацию, чтобы выйти из переговоров с Россией

Спор в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским больше навредил США, чем Украине. Вашингтон попытается все отмотать назад. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Американцы, и не только они, считают, что вина за этот конфликт все-таки лежит на Трампе и Вэнсе. Их поведение вызвало осуждение, в том числе в США, ведь 80% американских избирателей - причем и сторонников демократов, и сторонников республиканцев - негативно относятся к Путину", - отметил он.

Загородний считает, что американцы попытаются "отмотать" ситуацию назад, поскольку этот спор подорвал доверие к США как гаранту безопасности. Многие страны усомнились в надежности американских гарантий, даже если они подкреплены финансированием.

Отметим, что спор Трампа и Зеленского начинался в мирном русле, если посмотреть полное видео встречи. По словам эксперта, Ди Вэнс действовал агрессивно, пытаясь угодить Трампу, а сам Трамп "за словом в карман не лезет".

"Вся эта история больше навредила США. Потому что в конфликте всегда виноват тот, кто старше и сильнее, поскольку именно такая сторона определяет многие вещи. Поэтому мы и увидели ответную реакцию Европы (в поддержку Украины и Зеленского, - Главред), ведь многие европейцы сами давно хотели сказать в лицо Ди Венсу все то, что сказал Зеленский, особенно после того, что Ди Венс им наговорил в Мюнхене. Все это дополнительно взбодрило Европу", - сказал Завгородний.

Эксперт подчеркнул, что прекращение поставок вооружений Украине со стороны США выглядело бы как демарш, что приведет к долговременным репутационным потерям. Возникнет вопрос: зачем доверять США, если они могут оставить союзника на произвол судьбы.

Кроме того, Загородний предположил, что Трамп может использовать эту ситуацию как способ выйти из переговоров с Россией.

"Трамп явно видит, что не может сделать то, чего хотят россияне - отдать России Запорожье и всю Донецкую область, не может запретить украинцам бить по территории России и так далее. Но во всем этом признаться Трамп не может. Вот Трамп и пытается искать виновного. Фактически он сейчас выводит на общение с Россией европейцев, а сам пытается сделать вид, что он вообще ни при чем. Пообещал закончить войну - не получилось, что ж, так сложились обстоятельства", - добавил он.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Загородний подчеркнул, что конфликт - это тоже развитие отношений. По его мнению, Россия рано радуется конфликту Трампа и Зеленского, ведь "так и в семейной жизни: конфликтуешь часто, но необязательно же разводишься".

Смотрите видео интервью с Тарасом Загородним, в котором он рассказал о последствиях конфликта Трампа и Зеленского:

Ссора между Зеленским и Трампом - что произошло в Белом доме

Как сообщал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где планировалось подписание соглашения по добыче полезных ископаемых. Документ был согласован обеими сторонами, но так и не был подписан.

Встреча между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом прошла в напряженной атмосфере. После спора Зеленский покинул Белый дом раньше, чем было предусмотрено.

Несмотря на это, уже 4 марта Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к возобновлению переговорного процесса и подчеркнул стремление Киева к конструктивному сотрудничеству с администрацией Трампа. Он отметил, что Украина остается открытой к диалогу и рассчитывает на дальнейшую поддержку США.

Во время выступления в Конгрессе в тот же день Дональд Трамп подтвердил, что получил "важное письмо", в котором президент Украины выразил готовность к переговорам. Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон должен вести диалог с обеими сторонами для скорейшего завершения войны.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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