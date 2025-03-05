США отключили Украине HIMARS: в The Economist узнали подробности

США прекратили передавать Украине всю разведывательную информацию, рассказал журналист Оливер Каролл.

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США ограничили эффективность HIMARS для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, defence-ua.com

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Вашингтон перестал делиться с Украиной разведывательной информацией

Остановка передачи разведданных произошла в 14:00

HIMARS потеряли эффективность, поскольку наведение зависит от данных американской разведки

США прекратили делиться с Украиной всей разведывательной информацией. Вашингтон фактически отключил HIMARS для Украины таким шагом. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Каролл, ссылаясь на свой источник.

По его словам, остановка передачи разведывательной информации произошла в 14:00 по киевскому времени. Украина также не получает в реальном времени информацию о дальних ударах.

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"Трамп хотел поблагодарить. Мы напишем это на могилах погибших украинцев", - заявил источник журналисту.

Наведение ракетных систем, таких как HIMARS, значительно зависит от данных американской разведки и спутниковых систем GPS. Когда обмен информацией между странами был прекращен, это оружие фактически потеряло свою эффективность, поскольку без точных разведывательных данных оно не может поражать цели.

HIMARS / Инфографика: Главред

Остановка помощи от США - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп дал приказ приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Также США запретили Великобритании передавать Украине разведывательную информацию, полученную от Вашингтона. Как пишет Daily Mail, это касается всех британских разведывательных служб, включая GCHQ и подразделения Министерства обороны.

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что Европа пока не способна полностью компенсировать отсутствие военной помощи США Украине, поскольку не производит, например, ракеты для Patriot. Однако европейцы могут удовлетворить потребности Украины в технике, такой как танки и тралы.

Кроме этого, системы ПВО Patriot являются критически важными для защиты Украины от российских баллистических ракет. Однако, из-за прекращения поставок вооружений из США, Украина может столкнуться с дефицитом боеприпасов, запасы ракет могут закончиться уже через несколько недель.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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