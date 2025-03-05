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Помощь США на паузе: СМИ сказали, когда в Украине закончатся ракеты для Patriot

Виталий Кирсанов
5 марта 2025, 19:54
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Неизвестно, сколько ракет осталось в украинских арсеналах и ожидаются ли новые поставки из США.
Patriot
СМИ сказали, когда в Украине закончатся ракеты для Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

Кратко:

  • Patriot - ключевой элемент обороны
  • Patriot - единственная система, противостоящая баллистическим ракетам

Американские системы ПВО Patriot - единственный способ защититься от российских баллистических ракет для Украины. Но с приостановкой военных поставок из США запас боеприпасов может очень быстро кончиться. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, после приостановления поставок вооружения из США самый большой вызов для Украины - это потенциальная потеря зенитных ракетных комплексов Patriot, которые пока не имеют замены. Украинские военные рассказали CNN, что их главное беспокойство - не сокращение помощи на фронте, а отсутствие ракет Patriot, которые защищают их семьи и близких в городах.

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Неизвестно, сколько ракет осталось в украинских арсеналах и ожидаются ли новые поставки из США, пишет CNN. Однако украинский чиновник сообщил изданию, что запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться через несколько недель.

Украинские военные на передовой также назвали Patriot ключевым элементом обороны, который Украина не может себе позволить потерять.

Отмечается, что системы Patriot являются "вершиной" военной помощи США Украине и играют ключевую роль в системе противовоздушной обороны страны. Из-за риска их потери украинские официальные лица бьют тревогу.

"Это единственная система, способная противостоять российским баллистическим ракетам. Основной риск касается именно обеспечения Patriot - как в плане ремонта, так и технического обслуживания и боеприпасов для защиты Украины от баллистических ракет", - цитирует CNN премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Инфографика patriot, патриот
Инфографика / Главред

Военная помощь США - что известно

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

Напомним, у Трампа связали возобновление помощи Украине с ходом переговоров. США обсуждают с Украиной дату, место и состав команд для возможных переговоров.

Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее сообщили, что Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. Один из американских чиновников заявил, что решение может быть отменено, если Зеленский, мол, продемонстрирует готовность вести мирный диалог с Москвой.

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ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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