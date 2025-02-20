Из-за Трампа Украина может остаться без ПВО — Defence Express

С 22 января Украина больше не получает от США новые пакеты вооружения и уже сталкивается с дефицитом ракет к системам Patriot.

https://glavred.info/ukraine/iz-za-trampa-ukraina-mozhet-ostatsya-bez-pvo-defence-express-10641092.html Ссылка скопирована

Украине нужны постоянные поставки ракет к системе ПВО Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

Кратко:

Украина нуждается в постоянной поставке боеприпасов для систем ПВО

С 22 января новых пакетов вооружения от США нет

Ракеты к системам Patriot уже в дефиците

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков заявил, что Украина нуждается в продолжении поставок боеприпасов к тем системам противовоздушной обороны, которые ранее были переданы Соединенными Штатами.

По его словам, с 22 января Украина больше не получает от США новые пакеты вооружения и уже сталкивается с дефицитом ракет к системам Patriot.

видео дня

"Вспомним, что было год назад, когда Байден был еще президентом и республиканцы блокировали выделение денег на помощь Украине. Тогда мы постоянно говорили об угрозах", — сказал Катков в эфире Эспрессо.

ЗРК Patriot - основные характеристики / Главред

Ранее Украина регулярно получала пакеты помощи, в которых были зенитные ракеты для различных ЗРК, включая ракеты Patriot. Если не восстанавливать эти запасы, они иссякают.

"Вопрос в том, какие запасы были созданы администрацией Байдена и как осуществляются их поставки. Но мы должны понимать, что какая бы подушка запасов ни была создана, она сокращается", — сказал Катков.

Эксперт заявил, что Украина нуждается в поставках ракет в системы, поставленные США.

Военная помощь США - последние новости

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина за три года войны потратила 320 млрд долларов на вооружение. Из этой суммы США предоставили оружия на 67 млрд долларов.

Как сообщал Главред, 12 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл". Однако, по его словам, "деньги должны быть обеспечены".

Президент Дональд Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

Другие новости:

Кто такой Олег Катков Олег Катков – эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года. Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины. Ранее был руководителем пресс-службы самого крупного оборонного конгломерата Украины и работал в качестве журналиста в ведущих СМИ, в которых освещал теми войны и оборонно-промышленного комплекса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред