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"Путин подумает, что выиграл": Трамп пообещал продолжить помогать Украине

Анна Ярославская
13 февраля 2025, 11:06
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Трамп считает, что предыдущая администрация "глупо" передавала деньги Киеву, и хочет получить гарантии возврата средств.
Дональд Трамп, военная помощь
Дональд Трамп сказал, будет ли Украина получать военную помощь от США / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, facebook.com/DonaldTrump

Вы узнаете:

  • Будут ли США продолжать выделять помощь Украине
  • Что Трамп хочет в обмен на поддержку Киева

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл". Однако, по его словам, "деньги должны быть обеспечены". Свои заявления Трамп сделал на пресс-конференции в Белом доме 12 февраля, передает Голос Америки.

По словам действующего президента, предыдущая администрация "глупо" передавала деньги Украине. Трамп планирует получить гарантии возврата своих денег.

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"Наши деньги будут обеспечены. У них редкоземельные (металлы), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, ​​чтобы наши деньги были обеспечены. И украинцы на это согласились", – сказал Трамп.

Он добавил, что Украина получила пособия на сумму 350 миллиардов долларов от США.

По данным Пентагона по состоянию на середину января, с начала правления предыдущей администрации Джо Байдена, то есть с января 2021 года, Соединенные Штаты выделили более 66,5 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине.

"Мы им предоставили, на мой взгляд, 350 миллиардов долларов – это реальная цифра. Вы не слышите этого числа. И Европа дала, по моему мнению, 100 миллиардов долларов, и они сделали это в виде ссуды", – сказал Трамп.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Какие полезные ископаемые есть в Украине / Инфографика: Главред

Согласно данным Пентагона, общая помощь 50 стран группы Рамштайн, в которую входят европейские страны НАТО, с момента ее первого заседания на авиабазе Рамштайн в апреле 2022 года было выделено более 126 миллиардов долларов США в поддержку безопасности Украины.

Трамп добавил, что его администрация хочет убедиться, что помощь Украине не будет бесплатной.

Он сказал, что министр финансов США Скотт Бессент находится в Украине, чтобы получить "безопасность" в обмен на помощь.

"Он поехал туда, чтобы получить документ, с которым мы будем уверены, что мы в какой-то форме получим эти деньги обратно, потому что мы вкладываем гораздо больше денег, чем Европа, и Европа в гораздо большей опасности, чем мы", - сказал Трамп.

Передача редкоземельных металлов Украины США

Как сообщал Главред, Украина получила Соглашение о партнерстве с США, которое включает экономическое сотрудничество между двумя странами. С этим соглашением в Киев прибыл министр финансов США Скот Бессент.

Зеленский обсудил с Бессентом вопрос гарантий безопасности, в частности, о полезных ископаемых. Следует отметить, что эта тема будет одной из приоритетных, Зеленский даже принес на встречу карту с полезными ископаемыми.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

В Офисе Президента Украины заявили, что Украина может согласиться предоставить США природные ресурсы в обмен на помощь. Отмечается, что президент Украины осенью обсуждал этот вопрос с Трампом.

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