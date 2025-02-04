'Это было пунктом плана': в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

Что известно:
- Трамп хочет получить украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь
- Украина готова пойти на такой шаг
Президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь от Америки. Украина может на это согласиться. Соответствующая идея о совместной добыче металлов фигурировала даже в "плане победы" Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.
Отмечается, что президент Украины осенью обсуждал этот вопрос с Трампом.
"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в частности редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - говорится в сообщении.
В то же время сначала Украине будут необходимы гарантии безопасности, чтобы гарантировать защиту редкоземельных ресурсов.
Помощь Украине в обмен на природные ресурсы - что об этом известно:
Как сообщал Главред, в ноябре прошлого года журналисты Financial Times писали, что план победы Зеленского предусматривает, в частности, и доступ США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь. Также Киев якобы предложил американцам заменить войска Штатов в Европе на украинские военные силы.
Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CBS News говорил, что Украина имеет критически важные минералы на $10-12 триллионов. По его словам, Украина может стать лучшим бизнес-партнером, поэтому нужно обеспечить Киеву победу в войне с РФ.
Трамп может договориться о "выгодной" для Украины и США мирной сделке, если речь пойдет о сырье стоимостью 7 триллионов долларов, также говорил Линдси Грэм. Трампа могут заинтересовать ряд стратегических ресурсов.
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