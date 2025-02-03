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Белый дом изменил свою политику в отношении военной помощи Украине: что известно

Юрий Берендий
3 февраля 2025, 22:31
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США возобновили поставки вооружения в Украину после того, как изменили свою первоначальную оценку относительно полного прекращения помощи, отмечают СМИ.
Белый дом изменил свою политику в отношении военной помощи Украине: что известно
Белый дом отказался от своей оценки относительно прекращения помощи Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вкратце:

  • США после инаугурации Трампа приостановили военную помощь Украине
  • Белый дом впоследствии изменил первоначальную оценку по поддержке Украины

США возобновили поставки военной помощи Украине после изменения позиции Белого дома относительно российской агрессии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с этим вопросом.

Отмечается, что поставки американского оружия в Украину временно приостановились, но на выходных были возобновлены, пока администрация Трампа пересматривала свою политику в отношении Киева.

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"Поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки о прекращении всей помощи Украине", - сказали два источника.

Один из американских чиновников отметил, что в администрации существуют разногласия относительно уровня поддержки Украины путем предоставления вооружения со складов США.

Белый дом пока не предоставил официального комментария.

Приостановление поставок может ослабить военные возможности Украины и ухудшить ее позиции на мирных переговорах.

Остается неизвестным, признает ли администрация Трампа факт этой паузы и дальнейшего возобновления поставок.

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Что известно о самых громких предвыборных обещаниях Трампа / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления американской помощи Украине в обмен на украинские редкоземельные металлы. Как сообщает журналистка Голоса Америки Екатерина Лисунова, во время разговора с журналистами в Белом доме он отметил, что ищет способы реализации такой сделки.

Соединенные Штаты не оставят Украину без поддержки в войне против России. Об этом заявил новоназначенный государственный секретарь США Марко Рубио. Как рассказал в интервью Politico глава МИД Италии Антонио Таяни, Рубио отметил непоколебимость американской поддержки Киева.

Военная помощь США Украине продолжается в соответствии с ранее утвержденными пакетами. Об этом сообщил в Telegram руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. В то же время была временно остановлена программа международного военного финансирования, однако это не означает прекращения всей поддержки.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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