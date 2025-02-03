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Взрыв международной преступности после войны: в МИД ответили за заявление Дуды

Юрий Берендий
3 февраля 2025, 21:08
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В МИД отметили, что сотни тысяч украинцев участвовали в боевых действиях с 2024 года и при этом рост преступности не произошел.
Взрыв международной преступности после войны: в МИД ответили за заявление Дуды
В МИД ответили за заявление Дуды об украинских ветеранах / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в заявлении МИД:

  • Украинские военные не являются потенциальной угрозой для безопасности Европы
  • Силы обороны Украины являются гарантией безопасности для Польши и Европы

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на заявление президента Польши Анджея Дуды, сделанное в интервью Financial Times, относительно вероятных угроз для европейской безопасности из-за возвращения украинских военных с фронта

"Мы не согласны с представлением украинских воинов, которые сегодня рискуют жизнью, защищая Европу от российского нашествия, как якобы потенциальной угрозы для европейской безопасности", - сказано в комментарии на сайте украинского МИД.

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В МИД напомнили, что с 2014 года сотни тысяч украинцев участвовали в боевых действиях, однако роста преступности или угроз для Польши и Европы за это время не наблюдалось.

Тихий подчеркнул, что украинские воины и ветераны не являются угрозой, а наоборот - гарантией безопасности для Украины, Польши и всей Европы, обеспечивая стабильное и свободное будущее региона.

"Мы убеждены, что смелые украинские мужчины и женщины, которые стали на защиту своей страны и всего мира от российских захватчиков, заслуживают наивысшего уважения", - отметил представитель МИД.

Он также отметил, что с начала российской агрессии Украина активно работает над адаптацией, социализацией и интеграцией военных и рассчитывает на дальнейшую поддержку партнеров в этом процессе.

МИД поблагодарил Польшу за значительную помощь Украине, а также лично президента Дуду за его последовательную поддержку и призывы к партнерам по усилению помощи украинскому государству.

Что этому предшествовало:

До этого, сегодня, 3 февраля в интервью Financial Times президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность, что после завершения боевых действий преступность может распространиться из Украины в Польшу, а также повлиять на Западную Европу и США.

"Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей с фронта возвращаются домой. Те люди, которые воюют с Россией, многие из них будут иметь психические проблемы", - сказал он. "Вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько сильно вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США", - добавил президент Польши.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, бойцы 253-й отдельной штурмовой бригады "Арей", входящей в состав Украинской добровольческой армии Сухопутных войск ВСУ, достигли тактических успехов в Курской области. Как сообщил спикер УДА "Юг" Сергей Братчук, во время операции было ликвидировано 15 российских оккупантов, а еще трое взяты в плен.

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, назначенный на эту должность президентом Дональдом Трампом, планирует посетить Украину после 11 февраля. Об этом сообщают источники издания Radio NV среди украинских и американских политиков.

В завершающий год президентского срока Джо Байдена процесс принятия решений по поставкам оружия Украине замедлился. Как отмечает агентство Reuters в своём расследовании, причиной этого стали бездействие Конгресса и внутренние споры о риске эскалации конфликта с Россией.

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Кто такой Георгий Тихий?

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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