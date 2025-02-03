Хотели взрывчаткой взорвать важный орган власти: где СБУ предотвратила теракт

Служба безопасности Украины задержала двух подозреваемых.

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В Ровно задержали вероятных злоумышленников / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Коротко:

СБУ провела спецоперацию в Ровенской области

Задержаны двое подозреваемых в терроризме

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух человек, которых подозревают в подготовке теракта. Как сообщает РБК и "Ривне Вечернее"со ссылкой на эксклюзивный комментарий Управления СБУ в Ровенской области, в регионе провели масштабную спецоперацию, которая позволила предотвратить возможный теракт.

По предварительной информации, они пытались пронести взрывчатку в здание полиции.

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"Сейчас осуществляется комплекс соответствующих следственных и антитеррористических действий, детали сообщим вскоре", - уточнили в Службе безопасности.

Что известно о СБУ / Главред - инфографика ​

В то же время журналисты "Рівне Вечірнє" сообщают, что злоумышленники пытались зайти в здание полиции в Ровно со взрывчатым веществом. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ситуация развивается, и правоохранители обещают вскоре раскрыть больше деталей.

Последние спецоперации СБУ - что известно

Как ранее сообщал Главред, в конце января СБУ разоблачила коварный план ФСБ. Как оказалось, РФ планировала удары по аэродромам базирования F-16.

Кроме этого, правоохранители пресекли попытку теракта в Киеве. Сообщается, что агент российских спецслужб планировала подрыв здания СБУ.

Также СБУ задержала известного адвоката, который по данным спецслужб, работал на ФСБ и навел ракетный удар по Днепру. Его поймали при попытке побега на пункте пропуска "Краковец", через который он пытался выехать за границу.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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