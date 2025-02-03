Хотели взрывчаткой взорвать важный орган власти: где СБУ предотвратила теракт

Коротко:
- СБУ провела спецоперацию в Ровенской области
- Задержаны двое подозреваемых в терроризме
В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух человек, которых подозревают в подготовке теракта. Как сообщает РБК и "Ривне Вечернее"со ссылкой на эксклюзивный комментарий Управления СБУ в Ровенской области, в регионе провели масштабную спецоперацию, которая позволила предотвратить возможный теракт.
По предварительной информации, они пытались пронести взрывчатку в здание полиции.
"Сейчас осуществляется комплекс соответствующих следственных и антитеррористических действий, детали сообщим вскоре", - уточнили в Службе безопасности.
В то же время журналисты "Рівне Вечірнє" сообщают, что злоумышленники пытались зайти в здание полиции в Ровно со взрывчатым веществом. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Ситуация развивается, и правоохранители обещают вскоре раскрыть больше деталей.
Последние спецоперации СБУ - что известно
Как ранее сообщал Главред, в конце января СБУ разоблачила коварный план ФСБ. Как оказалось, РФ планировала удары по аэродромам базирования F-16.
Кроме этого, правоохранители пресекли попытку теракта в Киеве. Сообщается, что агент российских спецслужб планировала подрыв здания СБУ.
Также СБУ задержала известного адвоката, который по данным спецслужб, работал на ФСБ и навел ракетный удар по Днепру. Его поймали при попытке побега на пункте пропуска "Краковец", через который он пытался выехать за границу.
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Что за ведомство СБУ?
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
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