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РФ планировала удары по аэродромам базирования F-16: СБУ разоблачила план ФСБ

Алёна Воронина
28 января 2025, 15:17обновлено 28 января, 15:54
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ФСБ завербовала в Украине агентов, которые собирали информацию о расположении самолетов-истребителей и боевых вертолетов ВСУ и помогали готовить удар.
СБУ, самолет F-16
СБУ разоблачила план РФ относительно ударов по аэродромам базирования F-16/ коллаж: Главред, фото: СБУ, Офис президента Украины

Кратко:

  • СБУ задержала агентурную группу ФСБ, которая готовила удар РФ по аэродромам базирования F-16
  • Агенты пытались собрать информацию об аэродромах и объектах авиаинфраструктуры
  • В дальнейшем РФ планировала нанести удар дронами по этим объектам

Служба безопасности Украины задержала агентурную группу российской ФСБ, которая готовила ракетный удар оккупантов по аэродромам базирования истребителей F-16.

Сотрудники Федеральной службы безопасности страны-агрессора России завербовали двух жителей Кременчуга, которые, по указанию оккупантов, в дальнейшем собирали информацию о местах расположения самолетов-истребителей и боевых вертолетов ВСУ. Украинские правоохранители поймали агентов России "на горячем", когда те фотографировали взлет F-16. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

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"Военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала агентурную группу фсб, которая "охотилась" на самолеты-истребители и боевые вертолеты ВСУ. По результатам спецоперации вблизи одного из военных аэродромов Украины "на горячем" задержаны 2 агента рф, которые фотографировали взлет отечественного F-16. По материалам дела, пособниками врага оказалось двое жителей Кременчуга в возрасте 22 и 21 год. Фигуранты были завербованы кадровой сотрудницей фсб, личность которой уже установила СБУ", - говорится в сообщении.

Задачей агентов было собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы в дальнейшем российские захватчики могли нанести по ним удары ракетами и дронами.

Отмечается, что кроме геолокаций агенты РФ должны были сделать текстовый и фотоотчет, в котором должны были указать и описать, какая именно техника расположена на каждом из объектов.

"Чтобы выполнить это указание агенты собирались объехать на маршрутных автобусах 5 регионов Украины. Возле каждого из потенциальных объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить и снимать "цель" в течение нескольких дней", - отметили в СБУ.

Работники СБУ разоблачили обоих агентов еще тогда, когда они только начали свою разведывательную активность в пользу врага. Правоохранители задокументировали их безрезультатные визиты в несколько регионов и задержали во время фотографирования истребителей F-16.

"Также СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. При задержании у предателей изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага. Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - рассказали в СБУ.

  • СБУ разоблачила план РФ относительно ударов по аэродромам базирования F-16
    СБУ разоблачила план РФ относительно ударов по аэродромам базирования F-16 СБУ
  • СБУ разоблачила план РФ относительно ударов по аэродромам базирования F-16
    СБУ разоблачила план РФ относительно ударов по аэродромам базирования F-16 СБУ
  • СБУ разоблачила план РФ относительно ударов по аэродромам базирования F-16
    СБУ разоблачила план РФ относительно ударов по аэродромам базирования F-16 СБУ
  • СБУ разоблачила план РФ относительно ударов по аэродромам базирования F-16
    СБУ разоблачила план РФ относительно ударов по аэродромам базирования F-16 СБУ
  • СБУ разоблачила план РФ относительно ударов по аэродромам базирования F-16
    СБУ разоблачила план РФ относительно ударов по аэродромам базирования F-16 СБУ
  • СБУ разоблачила план РФ относительно ударов по аэродромам базирования F-16
    СБУ разоблачила план РФ относительно ударов по аэродромам базирования F-16 СБУ

ф-16 f-16 инфографика
Что известно о самолетах F-16/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Харькове - масштабный пожар после "прилета" в ночь на 28 января, среди пострадавших - ребенок. Армия РФ нанесла удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города.

Также сообщалось, что в Умани под удар дронов РФ попал инфраструктурный объект. Коммунальные службы восстанавливают тепло-, электро- и водоснабжение.

Напомним, в ночь на 28 января РФ атаковала Украину сотней дронов, в результате чего Умань - без света, в Харькове - пожар. Сбито 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели - были локационно потеряны.

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Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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