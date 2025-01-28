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Враг притормозил: ВСУ нанесли РФ большие потери на ключевом направлении - Братчук

Анна Косик
28 января 2025, 14:34
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Попытки наступления армии РФ закончились потерей большого количества живой силы и техники.
Покровск, ВСУ
Покровское направление стало смертельным для многих оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрин с DeepState

Что сказал Братчук:

  • Враг вынужден задействовать стратегические резервы
  • ВСУ максимально уничтожают вражеский ресурс
  • Данные Генштаба о потерях врага меньше реальных

Силы обороны Украины притормозили наступление оккупационной армии страны-агрессора России на восточном фронте. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, враг вынужден применять стратегические резервы, которые командование РФ планировало использовать для выполнения задач "после Покровска".

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Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Причиной этого являются большие потери противника. Особенно много живой силы и техники армия РФ потеряла во время наступления на город Покровск, что в Донецкой области.

"Основные боеспособные части Российской Федерации сосредоточены именно на этом направлении. Надо отдать должное нашим Силам обороны, несмотря на то, что мы проводим уже более года, напомню, стратегическую оборонительную операцию, удается максимально уничтожать вражеский ресурс. Это касается, в частности, и Покровского направления. Враг сегодня вынужден задействовать те резервы, которые были собраны у него, скажем так, для выполнения немножко других задач, то есть после продвижения на уровне Покровска двигаться дальше по другим локациям. Тогда эти стратегические резервы враг и планировал задействовать", - отметил он.

При этом Братчук уверяет, что в Генштабе ВСУ подают статистику потерь врага несколько искаженно - на самом деле враг теряет больше живой силы, ведь каждый квадратный километр украинской земли дается противнику "стоимостью" где-то полторы российской роты.

"Это огромные потери. Таких потерь не было даже на многих локациях времен Второй мировой войны", - добавил он.

Наступление армии РФ на Покровском направлении - последние новости

Недавно, как писал Главред, российские оккупационные войска захватили село Нововасильевка Покровского района Донецкой области. Населенный пункт сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Ранее также в ОСУВ "Хортица" сообщали, что российские оккупанты стремятся обойти Покровск не для того, чтобы продвинуться к Днепропетровщине, а для того, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

Напомним, главной логистической артерией на Покровском направлении в Донецкой области является дорога "Покровск - Павлоград" - именно на нее хотят выйти оккупанты. Если враг добьется успеха, это ухудшит ситуацию для Сил обороны.

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Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

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