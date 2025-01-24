Наступление РФ застопорилось: почему Покровское направление не по зубам врагу

Наступательные действия продолжаются, но результаты врага становятся все меньше и меньше.

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Наступление врага на Покровщине снизилось / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Главред

Что сказал Гетман:

В планах россиян выйти на дорогу "Покровск - Павлоград".

Интенсивность и скорость наступательных действий РФ понемногу уменьшается

Главной логистической артерией на Покровском направлении в Донецкой области является дорога "Покровск - Павлоград" - именно на нее хотят выйти оккупанты. Если враг добьется успеха, это ухудшит ситуацию для Сил обороны.

Однако хорошим моментом является то, что военный аналитик Алексей Гетьман заявил о снижении скорости их продвижения.

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"Основные боевые действия происходят на Покровском направлении: от трети до половины всех боевых действий, которые проводит Российская Федерация, происходят именно на этом направлении. По остальным участкам фронта нельзя сказать, что там не ведутся бои, но они ведутся не с такой интенсивностью, как возле Покровска", - отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Гетьмана, агрессорские войска хотят окружить город как минимум с юга.

"Они [россияне] продвинулись на запад от Покровска по южному направлению где-то на 5-6 км, и расстояние от южной группировки российских войск до Покровска - где-то тоже около 5 км. Можно сказать, что если они так будут продвигаться, им, возможно, удастся выйти непосредственно, физически выйти на дорогу "Покровск - Павлоград". Это - одна из главных артерий и логистических путей, по которым мы привозим все необходимое для гражданского населения в Покровске и для нашего гарнизона там. Поэтому ситуация потом может ухудшиться", - прокомментировал Гетьман.

Покровск / Инфографика: Главред

В то же время эксперт также прокомментировал, как он заявил, "противоречивую" информацию о снижении скорости наступления оккупантов.

"Те поступления, которые мы сейчас наблюдаем, российские, они не такие активные, и немного противоречивая, но все же информация такая поступает, что скорость их наступательных действий понемногу уменьшается. Нам удается давать им отпор. По крайней мере наступательные действия продолжаются, но результаты становятся все меньше", - отметил военный аналитик.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Напомним, как сообщал Главред, по данным Deep State, армия РФ оккупировала село под Покровском. Агрессор продвинулся сразу вблизи девяти населенных пунктов.

Уже ни для кого не секрет, что на Покровском направлении ВСУ устраивают ад врагу. Примерно 300 убитыми и ранеными в день теряет агрессор.

В то же время, в оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица" делились тревожными новостями, что враг уничтожил позиции ВСУ на Покровском направлении.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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