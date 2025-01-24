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Под защиту "зонтика": НАТО рассматривает два варианта гарантий безопасности - FP

Даяна Швец
24 января 2025, 16:03
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Гарантии являются логическим продолжением текущего сотрудничества между Украиной и западными партнерами.
Зеленский, Путин, НАТО
Какие гарантии безопасности для Украины рассматривает НАТО / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное:

  • НАТО обсуждает варианты гарантий безопасности для Украины
  • Украина может оказаться под "ядерным зонтиком"

Альянс НАТО рассматривает два возможных варианта гарантий безопасности для Украины, которые могут быть частью потенциального соглашения о прекращении огня с Россией. Об этом сообщает Foreign Policy, ссылаясь на анонимный источник среди высокопоставленных западных чиновников.

Первый вариант: экономическая и военная поддержка - предусматривает:

видео дня
  • Длительную экономическую и военную помощь Украине от стран НАТО.
  • Он может включать поставки оружия, финансовую поддержку и участие в восстановлении страны.
  • В будущем Украина, возможно, сможет стать членом НАТО, но на сегодня этот вариант является лишь продолжением существующей политики Запада в отношении Украины.
Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии безопасности / Инфографика: Главред

Второй вариант: немедленная защита по пятой статье НАТО - предусматривает:

  • Распространение коллективной защиты НАТО на все неоккупированные территории Украины.
  • Украина становится под защиту так называемого "ядерного зонтика" Альянса.
  • Европа, США и Канада обязаны будут защищать страну в случае угрозы.

"Страны надеются, что это удержит Россию от вторжения, но, если это сделают, это также привяжет НАТО к конфликту с Москвой", - говорят эксперты.

По словам источника, первый вариант выглядит более реалистичным, поскольку он является логическим продолжением текущего сотрудничества между Украиной и западными партнерами. Однако даже в этом случае остаются вопросы, насколько эффективными будут такие гарантии в долгосрочной перспективе.

Гарантии безопасности для Украины - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно президент Владимир Зеленский назвал самые дешевые гарантии безопасности для Украины. По словам главы государства, Украине нужна миллионная армия.

О том, что в ближайшее время союзники обсудят гарантии безопасности для Украины, заявил и канцлер Германии Олаф Шольц. Он соглашается, что Украине надо сохранить сильную армию после окончания войны.

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун предположил негативный сценарий. Он прокомментировал, может ли Украина остаться ни с чем.

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Что такое Foreign Policy?

"Foreign Policy" - американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

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