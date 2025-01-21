Путин такого удара не ожидал: Орбан больше не будет блокировать санкции против РФ

Евросоюз в пятницу сможет продлить экономические санкции против РФ еще на 6 месяцев.

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Орбан изменил свое решение по санкциям против РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем речь:

Позиция Венгрии по санкциям против РФ изменилась

Орбан "прогнулся" под позицию Трампа

До конца января Европейский Союз планирует продлить действие санкций против России, введенных в ответ на агрессию против Украины. На этот раз Венгрия, которая ранее блокировала такие решения, отказалась от своей позиции.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк (Rikard Jozwiak) в своем Х-аккаунте.

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По словам Йозвяка, на изменение позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана повлияла позиция нового президента США Дональда Трампа.

"Похоже, Евросоюз в пятницу сможет продлить экономические санкции против РФ еще на 6 месяцев. Венгрия ранее этому сопротивлялась, но новая администрация (президента - ред.) США, несмотря на все, хочет сохранения санкций", - написал журналист.

Вся ирония заключается в том, что Венгрия неоднократно блокировала санкционные инициативы ЕС в отношении РФ. Однако это объяснялось прагматическими интересами.

Используя украинский вопрос, премьер Орбан давит на ЕС, добиваясь для своей страны дополнительных выгод.

Виктор Орбан - инфографика / Главред

Виктор Орбан и скандалы по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился заявлением о том, что Украина не существует без западных денег, а ее вступление в ЕС угрожает экономике Европы.

Кроме этого, из-за прекращения транзита газа Орбан угрожает Украине "отпором". По его словам, действия Киева якобы являются "агрессивными и враждебными" и угрожают энергетической безопасности Венгрии и Словакии.

В то же время для премьер-министра Венгрии могут наступить трудные времена, ведь стало известно, что Орбана подсидели в Европе.

Больше международных новостей:

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

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