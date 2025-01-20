Пушки заглохнут или рванут с новой силой: что будет с фронтом после инаугурации

Украинские защитники учитывают все возможные развития ситуации: от лучших, наиболее положительных до худших или наименее удачных.

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Эксперт объяснил, как повлияет инаугурация Трампа на ход боевых действий / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook

Коротко со слов Тимочко:

Вероятно, интенсивность боев будет продолжаться, а, может, и усилится

Россия ставит в приоритете достижение политических целей перед военными, Украина же - наоборот

Нет смысла связывать изменения на фронте и инаугурацию Дональда Трампа в президента США. Как заявил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, даже в случае вероятных переговоров, бои не прекратятся.

"Опять же, связывать инаугурацию Трампа с изменениями на поле боя однозначно не стоит. Потому что интенсивность боев будет продолжаться, а то еще и усилится, даже если потенциально начнут происходить какие-то переговорные процессы", - считает Тимочко. видео дня

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

По мнению Тимочко, в стиле главы Кремля Владимира Путина - усиление атак и ударов армии, чтобы укрепить переговорные позиции.

"Поэтому не следует надеяться на то, что у нас будут какие-то мощные контрнаступления под инаугурацию Трампа. Если и будут, то эти контрнаступления будут нести исключительно военную целесообразность относительно имеющихся сил, средств и возможности выявить слабые стороны противника", - рассказал эксперт.

Эксперт выразил видение, что военные всегда анализируют и учитывают любое развитие ситуации, поэтому линии соприкосновения развиваются исходя из возможностей, потенциала и последствий.

"Поэтому военные операции, они планируются под военную целесообразность, а не под политическую. Почему я всегда подчеркиваю, что Путин ставит всегда в приоритете политические цели, достижение политических целей перед военными. Тогда как у нас, пока что, слава Богу, все-таки преимущество стоит за военной целесообразностью в плане проведения военных операций", - подчеркнул он.

Инаугурация Дональда Трампа - последние новости

Главред информировал, что появилась программа инаугурации. Все начнется с утренней службы в епископальной церкви Святого Иоанна возле Белого дома в 8:00 по местному времени (15:00 по Киеву).

Также СМИ опубликовали часть речи Трампа на инаугурации. Все выглядит так, что глава США откажется от торжественного стиля и прямо обозначит главные проблемы страны.

В свою очередь диктатор Владимир Путин обратился к новоназначенному президенту Штатов. Кроме этого, он назвал свое условие мирных переговоров по Украине.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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