Пушки заглохнут или рванут с новой силой: что будет с фронтом после инаугурации

Коротко со слов Тимочко:
- Вероятно, интенсивность боев будет продолжаться, а, может, и усилится
- Россия ставит в приоритете достижение политических целей перед военными, Украина же - наоборот
Нет смысла связывать изменения на фронте и инаугурацию Дональда Трампа в президента США. Как заявил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, даже в случае вероятных переговоров, бои не прекратятся.
"Опять же, связывать инаугурацию Трампа с изменениями на поле боя однозначно не стоит. Потому что интенсивность боев будет продолжаться, а то еще и усилится, даже если потенциально начнут происходить какие-то переговорные процессы", - считает Тимочко.видео дня
По мнению Тимочко, в стиле главы Кремля Владимира Путина - усиление атак и ударов армии, чтобы укрепить переговорные позиции.
"Поэтому не следует надеяться на то, что у нас будут какие-то мощные контрнаступления под инаугурацию Трампа. Если и будут, то эти контрнаступления будут нести исключительно военную целесообразность относительно имеющихся сил, средств и возможности выявить слабые стороны противника", - рассказал эксперт.
Эксперт выразил видение, что военные всегда анализируют и учитывают любое развитие ситуации, поэтому линии соприкосновения развиваются исходя из возможностей, потенциала и последствий.
"Поэтому военные операции, они планируются под военную целесообразность, а не под политическую. Почему я всегда подчеркиваю, что Путин ставит всегда в приоритете политические цели, достижение политических целей перед военными. Тогда как у нас, пока что, слава Богу, все-таки преимущество стоит за военной целесообразностью в плане проведения военных операций", - подчеркнул он.
Инаугурация Дональда Трампа - последние новости
Главред информировал, что появилась программа инаугурации. Все начнется с утренней службы в епископальной церкви Святого Иоанна возле Белого дома в 8:00 по местному времени (15:00 по Киеву).
Также СМИ опубликовали часть речи Трампа на инаугурации. Все выглядит так, что глава США откажется от торжественного стиля и прямо обозначит главные проблемы страны.
В свою очередь диктатор Владимир Путин обратился к новоназначенному президенту Штатов. Кроме этого, он назвал свое условие мирных переговоров по Украине.
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Кто такой Иван Тимочко
Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.
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