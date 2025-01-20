'Масштабная волна перемен': СМИ опубликовали часть речи Трампа на инаугурации

По данным СМИ, во время инаугурационной речи Трамп откажется от торжественного стиля и прямо очертит главные проблемы для Соединенных Штатов.

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В СМИ опубликовали часть речи Трампа - что известно / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump

О чем говорится в материале The Wall Street Journal:

Трамп во время инаугурации будет призывать к "революции здравого смысла

Речь Трампа будет более оптимистичной чем во время предыдущей инаугурации на первом президентском сроке

Тема инаугурационной речи новоизбранного президента США Дональда Трампа будет сосредоточена на "восстановлении доверия" в стране. Издание The Wall Street Journal, ознакомившись с заметками речи, сообщает, что Трамп будет призывать к "революции здравого смысла", передает Европейская правда.

В речи Трамп подчеркнет, что возвращается в Белый дом с уверенностью и оптимизмом, считая, что Америка стоит на пороге новой эры национального процветания.

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"По стране прокатывается волна перемен. Сегодня я обращаюсь к американцам с посланием о том, что пришло время снова действовать с мужеством, энергией и жизнеспособностью величайшей цивилизации в истории", - приводит WSJ заметки избранного президента США.

Как отмечают источники, знакомые с подготовкой к инаугурации, в 2017 году Трамп в своей речи упоминал об "американской бойне", но на этот раз планирует сделать выступление более оптимистичным. В то же время не исключают, что Трамп может импровизировать и отклониться от заранее подготовленного сценария.

Ожидается также, что 47-й президент США откажется от торжественного стиля своих предшественников и прямо обозначит самые актуальные, по его мнению, проблемы страны, предлагая конкретные пути их решения.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Инаугурация Дональда Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, которая ознаменует начало его второго срока на посту президента. Издание "Главред" проводит текстовую онлайн-трансляцию этого события.

Мирный план Дональда Трампа по Украине может включать два ключевых аспекта: вопрос о членстве Украины в НАТО и замораживание боевых действий. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, команда нового президента США может инициировать переговоры для завершения полномасштабной войны в Украине, сосредоточившись на этих двух позициях.

Дональд Трамп также сообщил своим советникам, что после вступления в должность намерен посетить Китай для укрепления отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. По информации The Wall Street Journal, Трамп, который во время своего первого президентского срока посетил Китай почти через год после вступления в должность, планирует осуществить этот визит в течение первых 100 дней нового срока.

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Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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