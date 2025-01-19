Куда поедет Трамп в один из первых визитов: СМИ назвали страну

Что узнали журналисты The Wall Street Journal:
- Трамп собирается с поездкой в Китай
- Китаю очень выгоден визит Трампа
- Трамп видит в Си посредника в вопросе завершения войны РФ и Украины
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал своим советникам, что после вступления в должность намерен посетить Китай с целью развития отношений с руководителем Поднебесной Си Цзиньпином.
Как сообщает The Wall Street Journal, Трамп, который во время первого своего президентства посетил Китай лишь почти через год, намерен осуществить свой визит в первые 100 дней президентства.
Согласно данным источников, лидеры США и Китая через своих помощников уже обсудили возможность встречи. Один из вариантов предполагает приглашение Си Цзиньпина в Штаты.
Почему Пекин заинтересован в переговорах с США
Журналисты напомнили, что ранее Трамп обещал ввести пошлины на китайские товары в размере 60%. Китай заинтересован в переговорах с США, чтобы предотвратить или замедлить запуск решения Трампа. Встреча на уровне лидеров должна помочь начать этот процесс.
Роль Си Цзиньпина в завершении войны в Украине
Кроме того, Трамп может рассматривать возможность подключения Си в качестве партнера для завершения войны России против Украины, ведь Пекин оказывает поддержку Москве в войне.
Куда еще бы мог отправиться Трамп
Собеседники WSJ в команде Трампа говорят, что новоизбранный хозяин Белого дома обсуждал с советниками и возможный визит в Индию.
Кто такой Си Цзиньпин?
Си Цзиньпин – китайский государственный, политический и партийный деятель. Генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая, председатель КНР, и глава Центрального военного совета КНР и Компартии.
В 2016 году партия присвоила ему титул "основного" лидера, поскольку Си занимает руководящие должности в партии, армии, и является главой государства, пишет Википедия.
Что будет делать Трамп на посту президента в первое время
Согласно ожиданиям, сначала Трамп будет акцентировать внимание на внутренних делах, среди которых усиление мер по охране границ и депортации.
Вероятно, Трамп в первую неделю президентства планирует поездку по США, а в конце недели отправится в пострадавший от пожаров Лос-Анджелес.
Переговоры Трампа с Си Цзиньпином и инаугурация - что известно:
Как сообщал Главред, 17 января Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефону. Трамп назвал разговор "очень хорошим" и выразил надежду, что Вашингтону и Пекину удастся решить многие проблемы.
Американские журналисты утверждали, что Си не приедет на инаугурацию к Трампу. Была информация, согласно которой китайский лидер отказался от приглашения.
Ожидается, что на церемонию вступления Трампа на пост президента приедет вице-президент КНР Хань Чжэн. Обычно на инаугурации присутствовал китайский посол, однако на этот раз Пекин будет представлен почти на самом высоком уровне.
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