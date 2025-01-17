Трамп сделал заявление о переговорах с Си Цзиньпином и раскрыл детали

Телефонный разговор состоялся 17 января.

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США и Китай сделают все возможное, чтобы мир стал более безопасным - Трамп / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

О чем говорили Трамп и Си Цзиньпин:

Трамп назвал разговор "очень хорошим"

Лидеры обсудили торговлю и другие темы

Трамп надеется, что США и КНР сделают мир "более безопасным"

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином. Трамп назвал разговор "очень хорошим" и выразил надежду, что Вашингтон и Пекин немедленно решат многие проблемы.

Как сообщает китайское государственное информагентство Xinhua, разговор состоялся в пятницу, 17 января.

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"Лидер Китая Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", - рассказали журналисты.

Заявление Трампа

В аккаунте президентской кампании Трампа в социальной сети X выложили комментарий будущего хозяина Белого дома по итогам разговора с Си.

"Я только что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был очень хороший разговор как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим многие проблемы, причем немедленно. Мы обсудили вопросы балансировки торговли, фентанила, TikTok и многие другие темы. Мы с президентом Си сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!" - подчеркнул Дональд Трамп

Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Трамп приглашал Си на свою инаугурацию

Еще в декабре два источника сообщили американскому телеканалу CBS News о том, что Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа.

Кто будет от Китая на инаугурации Трампа

По данным The Washington Post, специальным представителем Си на инаугурации станет вице-президент Китая Хань Чжэн.

"Мы готовы работать с новым правительством США, чтобы улучшить диалог и общение… и найти правильный способ для двух стран ладить друг с другом", - сказали в КНР.

Американские журналисты отметили, что визит вице-президента Китая на церемонию – заметный шаг вперед со стороны Пекина, ведь ранее на инаугурацию американского президента отправляли посла Китая в США.

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Как сообщал Главред, Трамп анонсировал планы, направленные на поддержку внутренней промышленности США.

Одним из первых шагов может стать введение пошлины в размере 60% на товары из КНР. Такое решение способно привести к кризису в металлургической, сталелитейной и нефтяной промышленности Китая.

Си Цзиньпин поздравил Трампа с избранием на пост президента и призвал Штаты к диалогу и взаимопониманию. Пекин опасается пошлин со стороны Вашингтона.

Китай хотел бы сотрудничать с Соединенными Штатами на базе взаимоуважения и партнерства, сказали в Министерстве иностранных дел страны. Впрочем, в дипломатическом ведомстве решили не комментировать возможный запуск торговых ограничений со стороны Вашингтона.

Кто еще приедет на инаугурацию президента США

По американским традициям руководители других государств не приглашаются на инаугурацию президента США.

Однако Трамп решил обойти обычаи и пригласил некоторых иностранных лидеров. К примеру, президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Италии Джорджа Мелони согласились на приглашение.

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