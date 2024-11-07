Си Цзиньпин обратился к Трампу и назвал просьбу Китая

Китай опасается торговой войны с США.

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Си Цзиньпин привзвал США найти взаимопонимание / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главные тезисы из материала Reuters:

Си Цзиньпин заинтересован в устойчивых отношениях с США

Китай обеспокоен тем, что Штаты могут ввести пошлины на товары

Пошлины на товары могут серьезно ударить по экономике Китая

Глава Китая Си Цзиньпин поздравил избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с победой и призвал Пекин и Вашингтон найти взаимопонимание. КНР опасается пошлин на свои товары и возвращение стран в период торговой войны.

Как сообщает Reuters, Си заявил, что "здоровые и устойчивые" отношения Пекина и Вашингтона в интересах двух государств, а международное сообществ ожидает из взаимоуважения и мирного сосуществования.

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Кроме того, он призвал Штаты к диалогу.

По словам журналистов, поздравление Си Цзиньпина Трампа с победой на этот раз более сдержанное, чем в 2016 году.

"Тогда Си призвал к "большему прогрессу в отношениях между Китаем и США с новой отправной точки", заявив, что обе экономики должны взять на себя ответственность в таких сферах, как мировой мир и стабильность, глобальное развитие и процветание", - указано в публикации. Трамп победил на выборах президента США - что о нем известно / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков. Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

Также журналисты напомнили, что обещания Трампа ввести 60% пошлины на импорт китайских товаров в США могут создать большие экономические риски для КНР.

Обещания Трампа по Китаю и реакция Пекина – новости по теме:

Недавно Трамп говорил о своих намерениях поддержать внутреннюю промышленность США. Для этого он собирается ввести 60% пошлину на товары из Китая. Предполагается, что такое решение может негативно отразиться на металлургической, сталелитейной, а также нефтяной промышленности КНР.

Китай ожидает сотрудничества с США в рамках уважения и партнерства, сказали в китайском МИД. Возможные пошлины на китайские товары в дипломатическом ведомстве считают "гипотетическим вопросом".

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