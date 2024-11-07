Си Цзиньпин обратился к Трампу и назвал просьбу Китая

Главные тезисы из материала Reuters:
- Си Цзиньпин заинтересован в устойчивых отношениях с США
- Китай обеспокоен тем, что Штаты могут ввести пошлины на товары
- Пошлины на товары могут серьезно ударить по экономике Китая
Глава Китая Си Цзиньпин поздравил избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с победой и призвал Пекин и Вашингтон найти взаимопонимание. КНР опасается пошлин на свои товары и возвращение стран в период торговой войны.
Как сообщает Reuters, Си заявил, что "здоровые и устойчивые" отношения Пекина и Вашингтона в интересах двух государств, а международное сообществ ожидает из взаимоуважения и мирного сосуществования.
Кроме того, он призвал Штаты к диалогу.
По словам журналистов, поздравление Си Цзиньпина Трампа с победой на этот раз более сдержанное, чем в 2016 году.
"Тогда Си призвал к "большему прогрессу в отношениях между Китаем и США с новой отправной точки", заявив, что обе экономики должны взять на себя ответственность в таких сферах, как мировой мир и стабильность, глобальное развитие и процветание", - указано в публикации.
Как выбирают президента США
Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков.
В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков.
Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.
Также журналисты напомнили, что обещания Трампа ввести 60% пошлины на импорт китайских товаров в США могут создать большие экономические риски для КНР.
Обещания Трампа по Китаю и реакция Пекина – новости по теме:
Недавно Трамп говорил о своих намерениях поддержать внутреннюю промышленность США. Для этого он собирается ввести 60% пошлину на товары из Китая. Предполагается, что такое решение может негативно отразиться на металлургической, сталелитейной, а также нефтяной промышленности КНР.
Китай ожидает сотрудничества с США в рамках уважения и партнерства, сказали в китайском МИД. Возможные пошлины на китайские товары в дипломатическом ведомстве считают "гипотетическим вопросом".
Другие новости:
- Китай сделал циничное заявление о сотрудничестве КНДР и России
- Китай обо всем знал: дипломат рассказал, на какую помощь для России "дал добро" Пекин
- Российский Су-57 впервые прибыл в Китай: что задумал Кремль - Defense Express
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред