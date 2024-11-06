В Китае сделали заявление о победе Трампа и ударе США по экономике Пекина

Пекин не собирается вносить коррективы в политику своих отношений с Вашингтоном.

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Китай воздержался от реакции на угрозы Трампа ввести пошлины на китайские товары / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как отреагировали в Китае на избрание Трампа:

Китай продолжит сотрудничство с США

Пекин уважает выбор американского народа

Санкции США против Китая - вопрос гипотетический

После избрания президентом США Дональда Трампа Пекин ожидает продолжения развития политики уважения, мирного сосуществования и сотрудничества с Вашингтоном. Китайские дипломаты пока не готовы ответить на угрозы Трампа ввести пошлины против товаров из КНР.

В ходе брифинга китайского МИД пресс-секретарь ведомства Мао Нин заявила, что выборы в США – внутреннее дело страны, а Пекин уважает выбор американского народа.

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"Политика Китая в отношении США последовательна. Мы будем продолжать развивать наши двусторонние отношения на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - сказала Нин, отвечая на вопрос о возможных изменениях внешней полкитики КНР в связи с избранием Трампа.

Также у нее спросили, какова позиция Китая по поводу предупреждений Трампа относительно повышения тарифов на китайские товары. Спикер МИД отказалась отвечать, назвав подобные вопрос "гипотетическими".

Трамп набрал 277 голосов выборщиков и побеждает на выборах в США / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков. Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

Что обещал Трамп в отношении Китая

Ранее Трамп говорил, что он собирается поддержать внутреннюю промышленность Соединенных Штатов. Для этого планируется ограничить поступление товаров из Китая путем введения на них 60% пошлины.

Такое решение может негативно отразиться на китайской металлургической и сталелитейной промышленности.

Перебои могут возникнуть и в нефтяной промышленности Китая, поскольку администрация Трампа наверняка попытается ограничить поставки нефти из Ирана.

Трамп побеждает на выборах в США – главные новости:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп фактически выиграл выборы президента США. Подсчет голосов продолжается, однако он уже набрал 277 голосов выборщиков, тогда как для победы необходимо 270. Демократ Камала Харрис набрала 226 голосов.

Президент Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой. В Киеве ожидают, что новая администрация США будет принимать смелые решения, а украино-американское стратегическое партнерство усилится.

В МИД России уже назвали свое "условие" для работы с администрацией Трампа: россияне заявили, что, мол, будут отстаивать свои "национальные интересы", которые исходят из результатов войны против Украины.

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