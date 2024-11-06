У Лаврова разразились "условием" России для Трампа по Украине

Агрессор Россия "не питает иллюзий" в отношении Дональда Трампа и готовится противостоять республиканцам.

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Россия готова работать с администрацией Трампа, исходя из своих "национальных интересов" - МИД РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления МИД РФ:

Россия не надеется на Трампа

Москва готова работать с Трампом исходя из "целей СВО"

РФ намерена жестко отстаивать свои "национальные интересы"

Россия намерена работать с будущей администрацией Дональда Трампа с позиции своих так называемых национальных интересов и "целей", поставленных в рамках войны против Украины. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.

В официальном заявлении МИД РФ говорится о том, что Москва не надеется на Трампа и понимает позицию Республиканской партии, которая ориентирована на сдерживание "амбиций" Кремля.

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"Не питаем иллюзий в отношении избранного американского Президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх. Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы". Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США, идёт ли речь об "Америке прежде всего" в трактовке Д.Трампа и его сторонников либо о "миропорядке, основанном на правилах", на чём "зациклены" демократы", - сказали в МИД.

"Позиция" Москвы для Трампа

Также в ведомстве добавили, что Москва будет работать с администрацией Трампа, но с позиции "национальных интересов" и "достижения целей СВО".

"Россия будет работать с новой Администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жёстко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", - подчеркнули в МИД РФ.

Трамп побеждает на президентских выборах в США / Инфографика: Главред

Что такое МИД России? Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) - федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в области отношений Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями. Подотчетен Президенту по вопросам, закрепленным за ним Конституцией, или в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. Возглавляется министром иностранных дел; с 2004 - Сергей Викторович Лавров, пишет Википедия.

Победа Трампа на выборах президента США – главные новости:

Как ранее сообщал Главред, битву за Белый дом выигрывает республиканец Дональд Трамп.

Он набирает 277 голосов выборщиков. У его оппонента демократа Камалы Харрис 226 голосов.

Камала Харрис не будет делать заявлений по завершению голосования. Ее выступление ожидается 7 ноября. Демократы ждут, пока будут подсчитаны все голоса.

Трампа уже поздравил с победой президент Украины Владимир Зеленский, который ожидает решительности от новой администрации в Белом доме и укрепления партнерства. Также избрание Трампа приветствовали президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Британии Кир Стармер и другие лидеры.

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