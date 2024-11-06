Зеленский поздравил Трампа с победой и сделал заявление

Украина ожидает усиления стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки.

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Зеленский назвал впечатляющей победу Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ключевое из заявления Зеленского:

Украина ждет от Трампа решительности

Киев ожидает укрепления партнерства с Вашингтоном

Трамп добился впечатляющей победы на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с фактической победой на президентских выборах в США. Киев ожидает от нового главы Белого дома сильных решений и укрепления украино-американского стратегического партнерства.

В своем аккаунте в X украинский гарант назвал впечатляющей победу Трампа на выборах и заявил, что ценит его подход, который включает "мир путем силы".

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"Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах! Вспоминаю нашу замечательную встречу с Президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", - сказал Зеленский.

Выборы в США состоялись 5 ноября, заканчивается подсчет голосов / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков. Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

Кто еще поздравил Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Трампа с победой и уже ждет совместной работы.

"Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы это умеем уже 4 года. С вашими убеждениями и с моими. Учитывая ваши амбиции. Для большего мира и процветания", - написал он.

Позитивные пожелания для Трампа написал и генсекретарь НАТО Марк Рютте.

"Его лидерство снова станет ключом к поддержанию силы нашего альянса", - сказал Рютте.

Поздравил Трампа и премьер Британии Кир Стармер.

"Поздравляю избранного президента с исторической победой на выборах. Я с нетерпением жду возможности работать с вами в предстоящие годы", - подчеркнул Стармер.

Чего ожидает Украина от США

По словам президента Зеленского, Украина ожидает сильных решений от президента Трампа.

"Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - добавил украинский глава государства.

Также Киев заинтересован в дальнейшем укреплении стратегического партнерства двух стран.

"Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одна из сильнейших военных держав Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников. С нетерпением жду возможности лично поздравить Президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Выборы президента США – главные новости по теме:

Дональд Трампа фактически победил на выборах президента Соединенных Штатов, сообщила 6 ноября американская пресса. Трамп набирает 277 голосов выборщиков, тогда как для победы необходимо 270 голосов. Его оппонент Камала Харрис показывает результат в 226 голосов.

Трамп лично объявил о своей победе на выборах президента США и уже успел сделать ряд заявлений. Он пообещал "вылечить" Америку и прекратить войны.

В США проводились и выборы в Сенат и Палату представителей. Республиканцы получили большинство в Сенате и, скорее всего, будут его контролировать. Также у них больше мест в Палате представителей, однако полного контроля над нижней палатой обе партии не получили.

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