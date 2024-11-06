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Контроль над Сенатом США перейдет к республиканцам: чем это выгодно Трампу

Анна Ярославская
6 ноября 2024, 10:11
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Поскольку для принятия большинства решений нужно 60 голосов, республиканцам все равно придется сотрудничать с демократами.
Сенат США, Дональд Трамп
Контроль над Сенатом США перейдет к республиканцам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Кратко:

  • Республиканская партия получила большинство в Сенате
  • Контроль над Сенатом - это крупная победа для Трампа

Республиканская партия возвращает себе большинство в Сенате США. Последние четыре года республиканцы были в меньшинстве.

Как пишет The New York Times, Республиканская партия получает по меньшей мере два места, которые ранее были за демократами и обеспечивали им контроль над палатой с минимальным преимуществом 51-49.

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При этом поскольку для принятия большинства решений нужно 60 голосов, республиканцам придется сотрудничать с демократами.

Журналисты пишут, что контроль над палатой переходит к Республиканской партии как раз тогда, когда давний лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл уходит с должности, а его преемник пока не определен. Выбирать нового лидера республиканцев в Сенате планируют на следующей неделе. На эту должность есть несколько претендентов: двое давних соратников Макконелла Джон Тан и Джон Корнин, а также Рик Скотт. Этот список кандидадов еще может расшириться.

Тем временем Bloomberg отмечает, что контроль над Сенатом США - "это крупная победа, которая поможет Трампу утвердить членов своего кабинета и назначить судей, помогая ему сформировать федеральное правительство с лояльными людьми".

Стоит отметить, что во время своей речи перед сторонниками в штабе в городе Палм-Бич (Флорида) Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах и заявил, что "мы забрали Сенат обратно". Также политик заявил, что Республиканская партия, похоже, будет контролировать и Палату представителей.

"Мы вылечим Америку, мы все исправим. Наша страна нуждается в помощи, Мы преодолели проблемы, которые никто не думал, что мы сможем преодолеть", — сказал Трамп.

Смотрите видео - Трамп объявил о своей победе на выборах:

Скриншот

Выборы в США - последние новости

В США завершился последний этап голосования на выборах президента. Последние избирательные участки закрыты. Кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп победил в колеблющихся штатах - Джорджии и Северной Каролине, а также в ключевом штате Невада.

Как писал Главред, Камала Харрис опередила своего оппонента Дональда Трампа в голосовании на острове Гуам. Результаты голосования в этом регионе правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах. Согласно данным всех избирательных участков, Харрис набрала 49,46% голосов. У Трампа - 46,22%.

Американские СМИ уже объявили Трампа президентом. По данным The Hill, экс-президент получил 270 необходимых голосов выборщиков для того, чтобы во второй раз занять кресло в Белом доме.

Предварительные итоги Fox News свидетельствуют, что Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.

Как выбирают президента США

Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков.

В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании.

Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков.

Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года.

Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах.

Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

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