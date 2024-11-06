Трамп лично объявил о своей победе на выборах президента США

Американский политик Дональд Трамп, который принимал участие в выборах США объявил о своей победе лично. Как передает Fox News, об этом он заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде.
По его словам, теперь он стал и 45-ым и 47-ым президентом Соединенных Штатов и пообещал, что его новое президентство станет золотым веком для всей Америки.
"Спасибо, что избрали меня 47-м президентом США", - добавил он.
Трамп также объявил, что получил большинство голосов почти во всех "шатких" Штатах, а свою предвыборную кампанию назвал лучшей в истории президентских выборов США.
Смотрите видео выступления Трампа о его победе на выборах:
Республиканец с гордостью отметил, что ему и команде удалось "забрать Сенат назад" и его партия, похоже, будет контролировать также Палату представителей США.
"Мы вылечим Америку, мы все исправим. Наша страна нуждается в помощи, Мы справились с проблемами, которые никто не думал, что мы сможем преодолеть", - сказал Дональд Трамп.
Политик пообещал и то, что больше никаких войн не будет во время его каденции.
"Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было", - заметил республиканец.
Выборы в США - последние новости
Напомним, что вице-президент США и кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Камала Гаррис опередила своего оппонента - экспрезидента, республиканца Дональда Трампа в голосовании на острове Гуам. Однако это не позволило ей победить на выборах.
Также, ранее сообщалось, что Республиканская партия США одержала досрочную победу в борьбе за контроль над Конгрессом США.
Главред сообщал, что у США завершился последний этап голосования на выборах президента. Последние избирательные участки закрыты. И по данным СМИ, кандидат от Республиканской партии, экспрезидент Дональд Трамп победил в колеблющихся штатах и по общим подсчетам станет новым президентом США.
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