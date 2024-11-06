Трамп лично объявил о своей победе на выборах президента США

Республиканец пообещал "вылечить" Соединенные Штаты после его победы.

https://glavred.info/world/tramp-lichno-obyavil-o-svoey-pobede-na-vyborah-prezidenta-ssha-10611734.html Ссылка скопирована

Трамп пообещал, что американцы почувствуют изменения в положительную сторону / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump

Американский политик Дональд Трамп, который принимал участие в выборах США объявил о своей победе лично. Как передает Fox News, об этом он заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде.

По его словам, теперь он стал и 45-ым и 47-ым президентом Соединенных Штатов и пообещал, что его новое президентство станет золотым веком для всей Америки.

"Спасибо, что избрали меня 47-м президентом США", - добавил он.

видео дня

Трамп также объявил, что получил большинство голосов почти во всех "шатких" Штатах, а свою предвыборную кампанию назвал лучшей в истории президентских выборов США.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео выступления Трампа о его победе на выборах:

Республиканец с гордостью отметил, что ему и команде удалось "забрать Сенат назад" и его партия, похоже, будет контролировать также Палату представителей США.

"Мы вылечим Америку, мы все исправим. Наша страна нуждается в помощи, Мы справились с проблемами, которые никто не думал, что мы сможем преодолеть", - сказал Дональд Трамп.

Президентские выборы в США / Инфографика: Главред

Политик пообещал и то, что больше никаких войн не будет во время его каденции.

"Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было", - заметил республиканец.

Выборы в США - последние новости

Напомним, что вице-президент США и кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Камала Гаррис опередила своего оппонента - экспрезидента, республиканца Дональда Трампа в голосовании на острове Гуам. Однако это не позволило ей победить на выборах.

Также, ранее сообщалось, что Республиканская партия США одержала досрочную победу в борьбе за контроль над Конгрессом США.

Главред сообщал, что у США завершился последний этап голосования на выборах президента. Последние избирательные участки закрыты. И по данным СМИ, кандидат от Республиканской партии, экспрезидент Дональд Трамп победил в колеблющихся штатах и ​​по общим подсчетам станет новым президентом США.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред