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США могут ударить по РФ: эксперт назвал сценарий окончания войны при Трампе

Анна Косик
20 января 2025, 15:21
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Та "волна", которую Трамп запускает по войне в Украине, может оказаться сильнее, чем кажется на первый взгляд.
Трамп, Путин
Россию может ждать судьба Советского Союза / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, kremlin.ru

Что сказал Загородний:

  • США хотят стабилизировать ситуацию в России
  • Идеальным вариантом для США будет прекращение боевых действий на линии разграничения

20 января Дональд Трамп официально становится президентом США и начинает работать над вопросом окончания войны в Украине. Многие эксперты и аналитики утверждают, что республиканцу вряд ли удастся положить конец стране-агрессору России окончательно и речь пойдет, скорее, об установлении режима прекращения огня.

Однако вполне вероятно, что на самом деле Россию будет ждать судьба Советского Союза, а именно ее развал. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Та волна, которую Трамп запускает, может оказаться сильнее, чем кажется на первый взгляд. США могут тихонько ударить по России с целью немного воспитывать Путина, но окажется, что это последняя соломинка, которая ломает хребет верблюду", - заметил он.

Штаты не ставят целью разжигание гражданской войны в РФ, наоборот же - стремятся стабилизировать ситуацию и идеальным вариантом развития событий для США будет остановка сторон по линии разграничения.

Но при этом, как считает эксперт, действия американцев направленные на принуждение России в сочетании с ударами Украины вглубь территории страны-агрессора могут привести к сценарию, который пережил СССР.

"США не хотели развала Советского Союза. Они не прогнозировали, что он развалится. Но из-за внутренних противоречий и тяжести положения непосредственно в Советском Союзе развал произошел. Так и здесь. Хочет ли Трамп, чтобы Украина вышла на границу 1991 года? По его мнению, Украина не имеет сил, чтобы это реализовать, поэтому он и предлагает договариваться. Но вопрос - имеет ли Россия силы, чтобы удерживать захваченные территории?", - отметил Загородний.

Смотрите видео о том, каким может быть сценарий Трампа относительно войны в Украине:

Поэтому сценарий развала России вполне возможен и Украина должна работать над его реализацией, в частности продолжая наносить удары по важным объектам вглубь территорий врага.

Планы Трампа по окончанию войны в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить войну России против Украины и поручил после инаугурации организовать звонок хозяину Кремля Владимиру Путину, чтобы договориться о встрече с ним.

Накануне в СМИ писали, что новоизбранный президент США, вероятно, не сможет дать толчок к мирным переговорам между Россией и Украиной, по крайней мере, на условиях, которые сегодня готов рассмотреть Кремль.

Ранее также сообщалось, что мирный план Дональда Трампа для Украины может содержать два основных пункта: один будет касаться членства Украины в НАТО, второй - замораживание боевых действий.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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