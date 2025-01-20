Украинские десантники уничтожили и заставили бежать россиян на бронетехнике

Что сообщили военные:
- Армия РФ с помощью бронетехники штурмовала украинские позиции
- Десантники не дали врагу продвинуться к важной логистической артерии
- Противник понес потери в технике и живой силе
На Кураховском направлении ситуация остается напряженной из-за постоянных попыток армии страны-агрессора России продвинуться вперед. В частности 19 января враг пытался штурмовать украинские позиции 10-ю единицами бронированной техники.
Как сообщил в эфире телеканала "Эспрессо" представитель отделения коммуникации 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ Орест Дрималовский, украинские десантники ответили врагу мощным сопротивлением.
Так как главной задачей бригады является сдерживание вражеских сил в районе населенных пунктов Улаклы и Константинополь, чтобы противнику не удалось прорвались к основной логистической трассе ВСУ Курахово-Запорожье, украинские военные уничтожили 7 из 10 единиц бронетехники РФ.
Еще три решили развернуться и убежать с поля боя, чтобы не быть уничтоженными. Во время неудачной попытки штурма также украинские десантники ликвидировали 16 россиян, а 9 оккупантов получили ранения.
"Обычно механизированные атаки врага происходят при поддержке нескольких танков, выезжает 7-8 бронированных машин, которые пытаются подвезти оккупантов как можно ближе к линии боевого соприкосновения. Однако благодаря эффективной работе нашей аэроразведки такие атаки противника вовремя обнаруживают и мгновенно наносят огневое поражение", - пояснил Дрималовский.
Наступление армии РФ на Кураховском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинские защитники в Курахово находятся в крайне сложной ситуации, и отход ВСУ из города выглядит вполне обоснованным и неизбежным.
Ранее стало известно, что в случае прорыва российских войск в районе Дачного ситуация для ВСУ может еще больше осложниться. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что, если оккупанты захватят этот населенный пункт, украинские защитники могут быть вынуждены отступить с южного фланга вдоль трассы М15 и оставить большую часть Кураховского выступления, переместившись к Улаклову и Константинополю.
Несмотря на напряженную ситуацию недавно бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады совершили удачный штурм позиции армии страны-агрессора России на Кураховском направлении, в результате чего пополнили обменный фонд Украины.
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Что известно о 79-й бригаде
Тактическое соединение Десантно-штурмовых войск Украины с пунктом постоянной дислокации в Николаеве. В 2014 году, после захвата РФ Крыма, военнослужащие бригады с бронетехникой и зенитными установками были переброшены к Перекопскому перешейку и несли службу на блокпосту. С 2014 года подразделения 79-й бригады на востоке Украины участвовали в боевых действиях против российских оккупантов. С началом вторжения РФ в 2022 году бригада участвовала в битве за Донбасс, а также остановила наступление российских войск на Донецкую область, сообщает Википедия.
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