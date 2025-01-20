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Украинские десантники уничтожили и заставили бежать россиян на бронетехнике

Анна Косик
20 января 2025, 13:22
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Враг пытался выйти на важную трассу, однако наткнулся на сильное сопротивление.
ВСУ, танки
Оккупанты, которым удалось выжить, решили сбежать / Коллаж: Главред, фото: иллюстративное, 79 ОДШБр

Что сообщили военные:

  • Армия РФ с помощью бронетехники штурмовала украинские позиции
  • Десантники не дали врагу продвинуться к важной логистической артерии
  • Противник понес потери в технике и живой силе

На Кураховском направлении ситуация остается напряженной из-за постоянных попыток армии страны-агрессора России продвинуться вперед. В частности 19 января враг пытался штурмовать украинские позиции 10-ю единицами бронированной техники.

Как сообщил в эфире телеканала "Эспрессо" представитель отделения коммуникации 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ Орест Дрималовский, украинские десантники ответили врагу мощным сопротивлением.

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Так как главной задачей бригады является сдерживание вражеских сил в районе населенных пунктов Улаклы и Константинополь, чтобы противнику не удалось прорвались к основной логистической трассе ВСУ Курахово-Запорожье, украинские военные уничтожили 7 из 10 единиц бронетехники РФ.

Курахове, Курахово Инфографика
Курахово / Инфографика: Главред

Еще три решили развернуться и убежать с поля боя, чтобы не быть уничтоженными. Во время неудачной попытки штурма также украинские десантники ликвидировали 16 россиян, а 9 оккупантов получили ранения.

"Обычно механизированные атаки врага происходят при поддержке нескольких танков, выезжает 7-8 бронированных машин, которые пытаются подвезти оккупантов как можно ближе к линии боевого соприкосновения. Однако благодаря эффективной работе нашей аэроразведки такие атаки противника вовремя обнаруживают и мгновенно наносят огневое поражение", - пояснил Дрималовский.

Наступление армии РФ на Кураховском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские защитники в Курахово находятся в крайне сложной ситуации, и отход ВСУ из города выглядит вполне обоснованным и неизбежным.

Ранее стало известно, что в случае прорыва российских войск в районе Дачного ситуация для ВСУ может еще больше осложниться. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что, если оккупанты захватят этот населенный пункт, украинские защитники могут быть вынуждены отступить с южного фланга вдоль трассы М15 и оставить большую часть Кураховского выступления, переместившись к Улаклову и Константинополю.

Несмотря на напряженную ситуацию недавно бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады совершили удачный штурм позиции армии страны-агрессора России на Кураховском направлении, в результате чего пополнили обменный фонд Украины.

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Что известно о 79-й бригаде

Тактическое соединение Десантно-штурмовых войск Украины с пунктом постоянной дислокации в Николаеве. В 2014 году, после захвата РФ Крыма, военнослужащие бригады с бронетехникой и зенитными установками были переброшены к Перекопскому перешейку и несли службу на блокпосту. С 2014 года подразделения 79-й бригады на востоке Украины участвовали в боевых действиях против российских оккупантов. С началом вторжения РФ в 2022 году бригада участвовала в битве за Донбасс, а также остановила наступление российских войск на Донецкую область, сообщает Википедия.

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война в Украине ВСУ Курахово российские войска Десантно-штурмовые войска Фронт
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