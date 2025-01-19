"Два главных удара": Сырский раскрыл основную цель ВСУ в Курской области

Важно:
- ВСУ заставили врага снять часть войск РФ с главных направлений
- Армия Украины опередила наступление ВС РФ на Сумы
Вооруженные силы Украины опередили наступление ВС РФ на Сумы, развернув резервы ранее и начав операцию в Курской области, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Враг не ожидал, что у Украины есть свободные боеспособные бригады после оккупации Авдеевки, подчеркнуло он в интервью ТСН.Тиждень.
"Планировалось два главных удара: на Харьков и Сумы. Когда мы начали выводить части (из Авдеевки – ред.), противник принял решение наступать силами, которые были у него в распоряжении. Это около 43 тысяч, развернутых в районе Белгорода на Харьковском. направлении. И 26 тысяч на Сумском направлении", – пояснил главком ВСУ.
Он отметил, что с июня противник перешел к наступлению по всей линии фронта и ВСУ необходимо было отвлечь силы противника и заставить его снять часть войск с главных направлений.
"Во-вторых — нейтрализовать угрозу для нас на новых участках. Тогда, во время детального анализа, было найдено слабое место на Курском направлении. Мы смогли вывести 3 бригады десантно-штурмовых войск и еще несколько доукомплектованных бригад и провели эту наступательную операцию", – пояснил украинский военачальник.
По его словам, это беспрецедентный случай, когда страна-агрессор была вынуждена вести оборону на своей территории.
"Они были вынуждены перебросить по другим направлениям 67 тысяч лучших бойцов. И то, что осталось от 11 тысяч северокорейских военнослужащих", – добавил Сырский.
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Как сообщал Главред, ранее ВСУ пошли в масштабное наступление в Курской области. Украинские военные нанесли удар сразу на нескольких направлениях.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны продвинулись вперед в трех районах Курской области, считают аналитики американского Института изучения войны. Украинцы достигли успехов на северо-востоке от Суджи.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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