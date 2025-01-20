Позиции разрушили: ВСУ предупредили об изменении ситуации на ключевом направлении

Враг не сбавляет темпов наступления на Покровском направлении.

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Силы противника преобладают, но ВСУ пытаются снизить наступательный потенциал РФ / Коллаж: Главред, фото: 82 одшбр, скрин с DeepState

Что сообщили военные:

Армия РФ проводила наступательные действия в районе 12 населенных пунктов

ВСУ уничтожили технику врага

Оккупанты разрушили некоторые позиции ВСУ

Армия страны-агрессора России продолжает сосредотачивать основные усилия, силы и средства на Покровском направлении. Об этом сообщили 20 января ОСУВ "Хортица" в Telegram.

Известно, что за предыдущие сутки оккупанты проводили активные наступательные действия в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Миролюбовки, Мирнограда, Удачного, Новосергиевки, Успеновки, Надиевки, Новоандреевки, Андреевки, Дачного и Янтарного.

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Покровск / Инфографика: Главред

"Атаки врага на наши позиции неподалеку Славянки проводились с применением броне- и автотехники. Наши воины уничтожили одну ББМ и багги. Продолжаются бои в Лисовке, Возрождении, Шевченко, Котлином и Петропавловке", - говорится в сообщении.

Военные также сообщают, что врагу удалось во время штурмовых действий при огневом воздействии разрушить некоторые позиции украинских военных. Теперь ВСУ пытаются не допустить ухудшения тактического положения.

"Подразделения сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий", - добавили в ОСУВ "Хортица".

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам депутата от фракции Голос Романа Костенко, российские оккупанты пытаются обойти Покровск с юга, но пока нет угрозы окружения города. Нельзя исключать, что враг попытается зайти в Покровск и начать выбивать из него Силы обороны Украины, но тогда россиян ждет повторение событий Бахмута.

Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить потерю города Покровск в Донецкой области.

Ранее военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов спрогнозировал, что хотя российские оккупанты уже не одну неделю пытаются захватить Покровск, однако прямого штурма города не будет.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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