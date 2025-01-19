'Оккупантов смешали с бетоном': ВСУ показали эффектное уничтожение врага

Рыцари-танкисты поделились деталями успешного уничтожения захватчиков.

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Силы обороны Украины разгромили оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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ВСУ ликвидировали оккупантов, которые проникли в старое здание на Торецком направлении

Украинские бойцы вплотную подъехали к сооружению и уничтожили противника

Силы обороны Украины "разбили" группу захватчиков на Торецком направлении, которые пытались штурмовать позиции ВСУ. Кадры боя обнародовала в Telegram 28 отдельная механизированная бригада имени рыцарей Зимнего похода.

В сообщении говорится, что на Торецком направлении оккупанты начали атаковать позицию смежных подразделений ВСУ в доме старой промзоны.

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Под прикрытием тумана захватчикам удалось проникнуть внутрь, после чего в здании завязался напряженный стрелковый бой.

"Артиллерией было работать слишком опасно, ведь расстояния между силами были не более 20 метров. Поэтому сначала оккупантов пытались выбить FPV-дронами. Но из-за плотной застройки и погодных условий это не дало нужного результата. Тогда же рыцари решили выпустить "зверя". На подмогу прибыли танкисты 28-й бригады. Воспользовавшись туманом в свою пользу, под корректировку подразделения "Гюрза", воины вплотную подъехали к занятой противником части здания", - прокомментировали в пресс-службе бригады.

Бойцы добавили, что за несколько минут "смешались с бетоном около десятка оккупантов".

Как ВСУ эффектно уничтожили оккупантов - смотрите видео:

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на Торецком направлении - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты контролируют часть Торецка Донецкой области, однако значительная территория города находится под огневым влиянием украинских бойцов.

Недавно, начальник городской военной администрации Василий Чинчик сообщил, враг не оставляет попыток полностью захватить город Торецк и прилагает для этого все усилия. Армия РФ осуществляет массированные артиллерийские и минометные обстрелы, а также применяет тактическую авиацию для ударов по территории общины. Несмотря на это, ВСУ дают достойный отпор, хотя враг значительно превосходит по численности.

Аналитики американского Института изучения считают, что российские войска, вероятно, намерены использовать свои успехи на северо-западе Торецка для продвижения на запад от Торецка и Щербиновки и вдоль трассы Т0516 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

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Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

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