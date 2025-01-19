Россияне "вцепились" в правый берег Оскола: в ВСУ предупредили о продвижении РФ

Россияне переправляют на лодках свои пехотные подразделения, предупредил Олесь Маляревич.

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Оккупанты пытаются закрепиться на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, минобороны РФ

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Оккупационные войска РФ дошли до реки Оскол

Россияне теряют большое количество живой силы

В Харьковской области, на Купянском направлении, российские оккупационные войска дошли до реки Оскол, у Двуречной – проводят интенсивные действия, сообщил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.

"Россияне теряют большое количество живой силы, вцепились в правый берег и пытаются за него удержаться. Пехотой движутся к Двуречной", – отметил он в комментарии 24 Каналу.

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Украинский офицер уточнил, что россияне переправляют на лодках свои пехотные подразделения, забрасывая веревки, но форсированием реки это назвать нельзя. Ведь форсирование – это налаживание понтонных переправ, переброска техники, контингента обеспечения, то есть налаживание логистики, а болотистая местность не позволяет врагу осуществить полноценную переправу техники.

/ Инфографика Главред

"Лодками просачиваются по 2 – 3 человека, но в основном они погибают", – отметил Маляревич.

Он добавил, что россияне также активно используют беспилотники для атак. Главная задача украинских военных – сбить максимальное количество вражеских дронов, чтобы лишить противника возможности управлять огнем, то есть артиллерией, КАБами и авиацией.

Маляревич также добавил, что возле населенного пункта Липцы, что на Харьковщине, несмотря на давление россиян, украинские военные держат оборону.

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Ранее стало известно о попытках РФ форсировать Оскол. Оккупанты подходят вплотную к позициям ВСУ, после чего приходится проводить зачистку, рассказал майор ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что враг стремится создать плацдарм на левом берегу реки Оскол. Дело в том, что враг хочет осуществить оттуда наступательную операцию и создать плацдарм на правобережье.

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются форсировать реку Оскол в Харьковской области на надувных лодках. Все попытки тщетны благодаря активной работе аэроразведки и пилотов дронов ВСУ.

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Что известно о Купянске Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

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