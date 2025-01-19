Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне "вцепились" в правый берег Оскола: в ВСУ предупредили о продвижении РФ

Алексей Тесля
19 января 2025, 16:21
937
Россияне переправляют на лодках свои пехотные подразделения, предупредил Олесь Маляревич.
ВСУ, войска РФ
Оккупанты пытаются закрепиться на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, минобороны РФ

Важно:

  • Оккупационные войска РФ дошли до реки Оскол
  • Россияне теряют большое количество живой силы

В Харьковской области, на Купянском направлении, российские оккупационные войска дошли до реки Оскол, у Двуречной – проводят интенсивные действия, сообщил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.

"Россияне теряют большое количество живой силы, вцепились в правый берег и пытаются за него удержаться. Пехотой движутся к Двуречной", – отметил он в комментарии 24 Каналу.

видео дня

Украинский офицер уточнил, что россияне переправляют на лодках свои пехотные подразделения, забрасывая веревки, но форсированием реки это назвать нельзя. Ведь форсирование – это налаживание понтонных переправ, переброска техники, контингента обеспечения, то есть налаживание логистики, а болотистая местность не позволяет врагу осуществить полноценную переправу техники.

Купянск Инфографика
/ Инфографика Главред

"Лодками просачиваются по 2 – 3 человека, но в основном они погибают", – отметил Маляревич.

Он добавил, что россияне также активно используют беспилотники для атак. Главная задача украинских военных – сбить максимальное количество вражеских дронов, чтобы лишить противника возможности управлять огнем, то есть артиллерией, КАБами и авиацией.

Маляревич также добавил, что возле населенного пункта Липцы, что на Харьковщине, несмотря на давление россиян, украинские военные держат оборону.

Ситуация на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее стало известно о попытках РФ форсировать Оскол. Оккупанты подходят вплотную к позициям ВСУ, после чего приходится проводить зачистку, рассказал майор ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что враг стремится создать плацдарм на левом берегу реки Оскол. Дело в том, что враг хочет осуществить оттуда наступательную операцию и создать плацдарм на правобережье.

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются форсировать реку Оскол в Харьковской области на надувных лодках. Все попытки тщетны благодаря активной работе аэроразведки и пилотов дронов ВСУ.

Читайте также:

Что известно о Купянске

Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Харьковская область война России и Украины Купянское направление река Оскол
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
План прекращения войны: в МИД сделали важное заявление о принуждении РФ к миру

План прекращения войны: в МИД сделали важное заявление о принуждении РФ к миру

17:19Украина
РФ выбрала новую цель: в разведке Британии назвали направления продвижение врага

РФ выбрала новую цель: в разведке Британии назвали направления продвижение врага

15:22Украина
Зеленский ударил санкциями по сторонникам РФ: в списке – минимум 5 громких фамилий

Зеленский ударил санкциями по сторонникам РФ: в списке – минимум 5 громких фамилий

15:18Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

У фразы "моя хата скраю" есть неожиданное продолжение: смысл будет совсем другой

У фразы "моя хата скраю" есть неожиданное продолжение: смысл будет совсем другой

Последние новости

17:19

План прекращения войны: в МИД сделали важное заявление о принуждении РФ к миру

17:15

Что будет, если есть сало каждый день: названы неожиданные последствияВидео

16:52

ВСУ в Торецке держат врага под огневым контролем: детали от ОТГ "Луганск"

16:34

Какие запахи больше всего не переносят кошки: и на километр не подойдут

16:21

Россияне "вцепились" в правый берег Оскола: в ВСУ предупредили о продвижении РФ

Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)
15:49

Сломается не только смартфон: как нельзя заряжать телефон в машине

15:22

РФ выбрала новую цель: в разведке Британии назвали направления продвижение врага

15:18

Зеленский ударил санкциями по сторонникам РФ: в списке – минимум 5 громких фамилий

15:11

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 января

Реклама
15:08

"Мир в обмен на территории": в США узнали, каким может быть план Трампа

15:02

Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО: кого заденет в первую очередь

14:48

Эксперты призвали не кормить птиц хлебом в январе: в чем причина

14:03

"Мои сердце и разум": Соловий показала редкое фото важного для нее мужчины

13:53

Визит словацкой оппозиции в Киев: Фицо заговорил о попытке госпереворота

13:47

Как убрать известковый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

13:30

Будут ли переводить персонал Воздушных сил в пехоту: Сырский выдал запрет

13:16

"Катастрофа для Лукашенко": как пройдут выборы в Беларуси в 2025 году - БульбаВидео

13:05

Планы по завершению войны: у Трампа сделали новый прогноз

13:00

Юлия Санина впервые призналась, как ее муж оказался за границей во время войны

13:00

Забываем о неприятных запахах: как действенно избавиться от запаха собачьей мочи

Реклама
12:54

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 января: Рыбам - проблемы с деньгами, Льву - удача

12:45

У Трампа изменилась стратегия относительно переговоров Зеленского и Путина

12:43

Не все в курсе: как правильно использовать кислородный порошок

12:18

РФ атаковала Украину ракетами, сотнями авиабомб и дронов - Зеленский

11:59

Tik-Tok перестал работать для пользователей в США: в чем причина

11:54

Войска РФ пытаются обойти Покровск: нардеп оценил угрозу окружения города

11:25

Подруги ахнут, любимый оценит: какой цвет лучше подчеркивает карие глаза

10:59

Мобилизация студентов в Украине: какие три категории могут призвать в 2025 году

10:38

Идеальное средство от запотевания очков и стекол: как сделать антифог самому

10:37

Куда поедет Трамп в один из первых визитов: СМИ назвали страну

10:10

Нужна всего 1 банка секретного ингредиента: шикарный рецепт закуски за 2 минуты

09:59

Армия РФ продвигается в Курской области к позициям ВСУ: какая ситуация на самом деле

09:42

Никогда не слипнутся: как правильно приготовить макароны

09:28

Начались бои за важный населенный пункт на границе трех областей – боец ВСУ

09:03

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

08:55

Россияне штурмуют три важных района: в Великой Новоселке обострилась ситуация

08:33

Миротворцы Германии в Украине: в Берлине сделали заявление

08:15

"Вечная" власть или хитрый план РФ: почему Украине стоит искать пути для выборовмнение

07:57

Россияне стягивают войска для прорыва на Покровск: в ISW предупредили об угрозах

07:10

Кто из будущего: только люди с необычайным умом разгадают загадку за 5 секунд

Реклама
05:30

Раздавят чувства и не заметят: какие знаки зодиака чаще всего разбивают сердца

05:00

Какой сегодня праздник 19 января 2025 года: что категорически нельзя делать в этот день

04:35

"Прокидатися", "просинатися" или "просипатися": какое слово правильно использоватьВидео

03:32

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

02:33

Модные тренды 2025: Андре Тан сказал, что должно быть в гардеробе

00:46

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: спикер УДА назвал вероятную дату

18 января, суббота
23:50

Ранний старт переговоров с РФ будет фатальным: Киев предупредил Трампа - СМИ

23:20

"Атакуем, или обороняемся": Швеция срочно отправила солдат к границе с РФ

22:46

Ученые рассказали, что происходит с организмом, если пить одно пиво или вино в день

22:44

Знают не все водители: что означает значок "фонтан" на панели приборов авто

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять