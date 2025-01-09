Новый опасный плацдарм: оккупантам дали 'фас' перейти Оскол - есть ли шансы

Украинские военные создали серьезные фортификационные сооружения, учитывая рельеф местности.

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Эксперт ответил, есть ли силы у врага, чтобы захватить новый плацдарм / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

О чем сказал Гетьман:

Враг хочет захватить плацдарм на левобережье реки Оскол

Оккупанты могут форсировать Оскол, однако ВСУ дадут достойный отпор

Сегодня оккупанты из России прикладывают максимальные усилия для создания плацдарма на левом берегу реки Оскол. Дело в том, что враг хочет осуществить оттуда наступательную операцию и создать плацдарм на правобережье.

Однако, несмотря на все мечты агрессоров, перейти Оскол россиянам будет крайне трудно, заявил военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Правый берег - это господствующие высоты, там рельеф местности позволял, и мы там поработали очень неплохо. И там созданы серьезные фортификационные сооружения, учитывая рельеф местности. Там артиллерия есть, там есть подразделения, налажена связь проводная, чтобы не заглушалась РЭБами, то есть там подготовлены позиции для того, чтобы давать отпор", - пояснил он.

Как объясняет аналитик, оккупанты затруднительный для себя ход событий прекрасно осознают, поэтому стараются расширить плацдарм на левом берегу реки, чтобы попытаться атаковать.

"Поэтому шансов у них форсировать реку Оскол - ну, шансы могут быть в любом случае, но пока, как говорят по крайней мере мои знакомые, которые там находятся, там у россиян небольшие шансы сделать какой-то прорыв. Ну, о прорыве вообще речь не идет, даже создать плацдарм на правом берегу реки Оскол будет практически невозможно", - констатировал Гетьман.

Форсирование оккупантами реки Оскол - что известно

Главред напоминает, что войска РФ пытаются форсировать Оскол в Харьковской области с помощью надувных лодок. Однако с большими потерями, ведь ВСУ наносят ответные удары по оккупантам.

В то же время РФ создает мощный плацдарм на западном берегу Оскола. К сожалению, российской армии удалось оккупировать почти половину поселка Двуречная на Купянском направлении в Харьковской области.

В свою очередь майор ВСУ Максим Жорин также рассказал о дерзких попытках РФ форсировать Оскол. По его словам, российские агрессоры ежедневно проводят штурмовые действия на Харьковском направлении.

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Кто такой Алексей Гетьман Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает как военный эксперт и аналитик в ряде ведущих СМИ.

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