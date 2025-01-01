Войска РФ пытаются форсировать Оскол в Харьковской области: в ВСУ сделали заявление

Враг применяет надувные лодки.

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Российским войскам не удается форсировать Оскол - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ (иллюстративное фото), DeepState

Что делают оккупанты на Харьковщине:

Враг пытается форсировать Оскол, но неудачно

ВСУ ликвидируют вражеские силы

Российские оккупационные войска пытаются перейти реку Оскол в Харьковской области. Противник использует надувные лодки. Все попытки врага тщетны. Об этом заявил офицер отделения коммуникаций 116-й отдельной механизированной бригады Андрей Рубцов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ВСУ наносят ответные удары по оккупантам.

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"Мы наблюдаем попытки врага переправляться через реку Оскол. Для этого он применяет надувные лодки, но учитывая то, что наши пилоты БпЛА активно работают - эти их попытки остаются неудачными...", - сказал военный.

Также Рубцов подчеркнул, что попытки врага выявляет аэроразведка, а пилоты дронов и бомберы ликвидируют лодки и личный состав российских войск.

Кратко о Купянске / Инфографика: Главред

Ситуация на Купянском направлении – новости по теме:

Как сообщал Главред, в ноябре российские оккупанты смогли прорваться в Купянск. Однако Силы обороны их оттуда выбили и со временем полностью зачистили город от вражеских войск.

Россия создает мощный плацдарм на западном берегу Оскола, отмечал военный журналист Богдан Мирошников. Враг оккупировал половину населенного пункта Двуречная.

Войска РФ хотят оккупировать Купянск и окружить ВСУ, считает начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко. Также фиксируется сложная, но контролируемая ситуация на Харьковском направлении.

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Что известно о Купянске Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

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