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"Перерывов на праздники нет": Жорин рассказал о попытках РФ форсировать Оскол

Руслана Заклинская
1 января 2025, 21:34
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Иногда оккупанты подходят вплотную к позициям ВСУ, после чего приходится проводить зачистку, рассказал майор ВСУ.
'Перерывов на праздники нет': Жорин рассказал о попытках РФ форсировать Оскол
Оккупанты рвутся к Осколу / Колаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 144 отдельная пехотная бригада

Главные тезисы Жорина:

  • Россияне ежедневно проводят штурмовые действия на Харьковском направлении
  • Основная цель оккупантов - прорваться к реке Оскол и форсировать ее
  • Неблагоприятные погодные условия затрудняют разведку и использование дронов ВСУ

На Харьковском направлении штурмовые действия российских войск продолжаются непрерывно. Оккупанты пытаются прорваться к реке Оскол. Об этом сообщил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Штурмовые действия врага на Харьковском направлении происходят ежедневно, перерывов "на праздники" нет", - рассказал военный.

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По его словам, российская армия пытается прорваться к реке Оскол с разных направлений: со стороны Макеевки (южнее) и в районе Загрызово (севернее). Враг активно действует вблизи Двуречного, где постоянно пытается форсировать реку.

"Они постоянно проводят попытки перехода, при том достаточно дерзкие - на обычных лодках, которые иногда воруют у местных. Это все создает угрозу для Купянска и Боровой", - отметил Жорин.

Майор отметил, что наибольшую сложность для ВСУ сейчас создают неблагоприятные погодные условия. Они значительно усложняют разведку вражеских подходов и применение дронов для огневого поражения. Оккупанты, понимая это, используют погоду как преимущество, продвигаясь ближе к украинским позициям.

"Иногда (россияне - Главред) просто вплотную успевают подходить к позициям, после чего нам приходится проводить зачистку этой местности, помогать соседним подразделениям вернуть позиции", - добавил Жорин.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются форсировать реку Оскол в Харьковской области на надувных лодках. Все попытки тщетны благодаря активной работе аэроразведки и пилотов дронов ВСУ, которые уничтожают лодки и оккупантов, сообщил офицер 116-й бригады Андрей Рубцов.

Также, по словам представителя бригады "Гарт" Александра Даниленко, вблизи Волчанска враг обстреливает позиции и сбрасывает авиабомбы. Цель агрессора - захват Волчанска для создания буферной зоны и наступления на Купянск, чтобы окружить украинские силы на Лиманском направлении.

Кроме этого, войска РФ пытаются захватить высоты за Ивановкой вблизи Тернов на Лиманском направлении. Как сообщает Deep State, оккупанты активизировали атаки, создали плацдарм и усиливают давление пехотой, чтобы вытеснить украинские подразделения.

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Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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война в Украине Харьковская область российские войска война России и Украины Максим Жорин
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